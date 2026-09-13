«Suis-je un salaud ?» : il gagne 4,6 millions d'euros au loto, ses parents réclament la moitié, il refuse

Un jeune homme a récemment remporté 4,6 millions d’euros à la loterie. Cependant, ses parents réclament la moitié des gains, ce qui a créé un conflit dans la famille.

Gagner des millions d’euros à la loterie est un rêve pour de nombreuses personnes. Cependant, cela peut créer des conflits avec notre entourage. Une question se pose alors : faut-il le dire à ses proches ou rester dans le secret ? En effet, des personnes mal intentionnées peuvent se rapprocher de nous pour notre argent. C’est ce qu’a vécu cette fille qui était le “mouton noir” de sa famille et est soudainement devenue la chouchoute quand elle a gagné au loto.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, devenir millionnaire peut donc être difficile à vivre. En plus des conflits, certaines personnes peuvent réclamer leur part, comme cet employeur qui a réclamé les 10,8 millions d’euros gagnés par son salarié.

Ses parents réclament la moitié des gains

Récemment, un jeune homme de 19 ans a vécu une situation similaire. Il a remporté 4 millions de livres à la loterie, soit environ 4,6 millions d’euros. Dans un témoignage publié sur Reddit, il a confié avoir attendu une petite semaine avant d’annoncer la nouvelle à ses parents, avec qui il entretient une “super relation”.

Quand ils ont appris la grande nouvelle, les parents du jeune homme étaient “super excités”.

“Ils étaient ravis, et moi aussi, tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils commencent à parler de l'argent comme s'il leur appartenait. Ils parlaient de prendre leur retraite, partir en vacances, acheter un bateau et une voiture, voyager à travers le monde… Quand je leur ai demandé combien ils s’attendaient à avoir, ils ont dit un d’air impassible : la moitié”, raconte l’utilisateur.

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“Suis-je un salaud ?”

Contrairement à cet homme qui a été condamné à partager ses gains avec son ami après une promesse, le jeune homme n’avait rien promis à ses parents. Pourtant, ces derniers ont estimé qu’ils devaient recevoir la moitié des gains, soit 2,3 millions d’euros. De son côté, leur fils envisageait de leur donner 750 000 livres, soit 872 000 euros.

“Pour moi, 750 000 livres semblent suffisants puisqu’ils ont leurs propres économies et leur prêt est déjà remboursé. Suis-je un salaud ?”

Un conflit a éclaté dans la famille et les parents ont traité leur fils d’égoïste. Sur Reddit, les internautes ont été nombreux à réagir en soutenant le jeune homme, et en affirmant que ses parents n’avaient pas à réclamer la moitié de ses gains.

“Ne dites jamais à personne que vous avez gagné au loto. Jamais”, “J’ai à peu près le même âge que vos parents. 750 000, c’est très généreux et attentionné. Vous n’êtes en aucun cas obligé de leur donner quoi que ce soit”, “Si mon enfant gagnait 4 millions et qu’il m’offrait 750 000, je pleurerais de joie et serais infiniment reconnaissant”, “Tes parents devraient avoir honte. C’est complètement fou de penser qu’ils ont droit à tes gains. Je trouve que leur donner quoi que ce soit est déjà un geste énorme et ils devraient être reconnaissants”, ont commenté les internautes.

Finalement, le millionnaire a mis à jour son message en indiquant qu’après une discussion avec ses parents, il avait accepté de leur donner une partie de l’argent… mais pas la moitié.