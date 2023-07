«C'est deux claques et au lit» : des parents s'exaspèrent de voir leurs enfants participer aux émeutes et fixent leur propre couvre-feu

Suite au décès de Nahel, les émeutes continuent dans de nombreuses régions de France : des événements qui se tiennent souvent la nuit et auxquels participent parfois des mineurs. Devant les faits, des parents prennent les choses en main.

Il y a peu, nous vous faisions part de cette vidéo qui avait suscité un gros buzz sur le net : on y voyait un homme allant chercher son fils, participant aux émeutes, pour le punir et le ramener chez lui. Un fait divers qui renvoie justement à la dernière déclaration du Président de la République : "c'est la responsabilité des parents de les tenir à leur domicile", proclamait alors Emmanuel Macron. De quoi alimenter un nouveau débat, avec toutefois l'organisation de couvre-feux "privés" par certains parents, afin de tenir leurs enfants à l'écart.

Émeutes: ces parents imposent eux-mêmes un couvre-feu à leurs enfants pic.twitter.com/urShWAXGdo — BFMTV (@BFMTV) July 3, 2023

Des parents font leur propre couvre-feu pour protéger leurs enfants

Il faut dire qu'il y a de quoi être inquiet quant à la violence de certaines nuits, qui engendrent des centaines et des centaines de blessés et la mobilisation de plusieurs dizaines de milliers de policiers et gendarmes. Devant des émeutes incessantes, certains parents décident alors d'organiser leur propre couvre-feu.

"Ça peut dégénérer à n'importe quel moment", déclare un père de deux enfants au micro de BFM TV, originaire de Marseille. "On ne sait pas d'où ça peut venir, donc moi je les garde à la maison ou je leur interdis de sortir. J'exerce ma responsabilité en tant que père."

Sur le plateau de France Bleu, le son de cloche est encore plus sévère pour Hughs Moutuh, préfet de l'Hérault.

"Je sais qu’en 2019, le Parlement a interdit la fessée mais très franchement, de vous à moi, vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, pour caillasser des pompiers ou piller des magasins, la méthode, c’est quoi ? C’est deux claques et au lit. C’est ce que faisaient nos grands-parents."

Le porte-parole du Gouvernement Olivier Véran s'en est aussi allé de sa propre déclaration tout récemment, dans l'émission Questions politiques : "Ce n'est pas normal que des enfants de 12 ans puissent être à 3 heures du matin au cœur d'une ville, très loin de chez eux, une barre de métal à la main".

FLASH Un père a mis son fils participant aux #émeutes dans son coffre !

pic.twitter.com/iqQTaSnTJK — Cerfia (@CerfiaFR) June 29, 2023

"Il faut faire venir les familles dans les rues" : l'autre proposition

À contrario, d'autres intervenants tiennent un discours un peu différent. "Au lieu de prôner le couvre-feu, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire : refaire venir les familles dans la rue", déclare Alain Bauer sur le plateau de BFM TV.

Un autre internaute pointe aussi du doigt la situation difficile de certains parents. "Ah oui, ces mêmes parents qui doivent se lever à 4h du matin pour venir nettoyer vos bureaux ?", peut-on lire sur Twitter. Un propos auquel répond d'ailleurs le Ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti".

"La maman qui travaille la nuit pour nourrir sa famille, il n'est pas question de venir l'ennuyer. Mais ceux qui sont en responsabilité peuvent assurer l'autorité parentale et qu'ils ne le font pas, soit par désinvolture, soit, et c'est pire, par intérêt, il faut leur rappeler un certain nombre de choses."

Un débat qui n'a certainement pas fini de faire couler l'encre. On rappelle en tout cas que si des parents ne peuvent pas être punis par la loi pour les délits ou crimes de leurs enfants, ils peuvent être poursuivis pour manquement à leurs obligations légales, encourant jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.