Carolina Shiino, nouvelle Miss Japon 2024, reçoit un flot de critiques pour une raison honteuse

Lundi 22 janvier, le concours Miss Japon a élu sa nouvelle reine de beauté. Une certaine Carolina Shiino, 26 ans, dont les origines n’ont pas manqué de créer la controverse.

Au Japon, on ne rigole généralement pas avec les traditions ! Cependant, il existe certaines traditions qui évoluent avec le temps, quitte à défrayer la chronique. C’est le débat qu’a engendré la récente élection de Miss Japon 2024 !

Le jury du concours a décidé de couronner une certaine Carolina Shiino, une mannequin âgée de 26 ans. La nouveauté, c’est qu’il s’agit de la première citoyenne japonaise naturalisée à remporter le concours !

En effet, Carolina Shiino est née en Ukraine, arrivant au Japon à l’âge de cinq ans. Naturalisée dans son enfance, Carolina s’est toujours sentie Japonaise, et cette victoire lui permet enfin de le crier haut et fort : “Il y a eu des barrières raciales et il a été difficile d’être accepté en tant que Japonaise. Être reconnue comme Japonaise dans ce concours me remplit de gratitude”, a-t-elle réagi après sa victoire.

Carolina Shiino, citoyenne japonaise naturalisée, née en Ukraine et vivant au Japon depuis l'âge de 5 ans, a été sacrée hier Miss Japon.

Très émue, elle a dit qu'avoir remporté ce concours lui permet de se sentir pleinement reconnue en tant que Japonaise.pic.twitter.com/7zuMbtbQLf — Ryo Saeba - Japon XYZ (@Ryo_Saeba_3) January 23, 2024

Un signe de l’évolution des mentalités ?

Au pays du Soleil Levant, l’élection d’une femme caucasienne, pour représenter la femme japonaise dans toute sa splendeur, ne passe pas. Pour certains, c’est un signe que les mentalités évoluent. D’autres pensent qu’elle ne ressemble pas à ce que devrait être “Miss Japon”, arguant qu’aucun de ses parents n’est Japonais.

Auprès de la BBC, l’organisateur du concours a défendu le choix des juges, en qualifiant Carolina Shiino de gagnante “en pleine confiance”. La nouvelle miss Japon a notamment tapé dans l'œil d'un juge grâce à sa maîtrise parfaite d’un japonais soutenu, celui-ci allant jusqu’à considérer Carolina Shiino comme “plus japonaise” que lui-même.

Crédit photo : Carolina Shiino

Il y a neuf ans, l’élection de Miss Japon avait déjà suscité la polémique avec le sacre d’Ariana Miyamoto, née d’une mère japonaise et d’un père afro-américain. Elle avait été la première femme métisse à devenir Miss Japon.