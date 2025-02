Vous cherchez un job pour cet été ? Commencez à postuler dès maintenant en suivant ces conseils simples

Si vous voulez travailler cet été pour vous faire un peu d’argent, il est temps de commencer à postuler pour faire face à la concurrence.

L’été, de nombreuses personnes cherchent un emploi saisonnier pour se faire un peu d’argent pendant les vacances scolaires. À cette période, de multiples secteurs recrutent et les offres d’emploi ne sont pas rares. Cependant, la concurrence est rude et si vous vous y prenez au dernier moment, vous risquez de ne pas trouver de travail pour cet été.

Pour cette raison, il est recommandé de commencer à postuler le plus tôt possible, en hiver, aux alentours des mois de janvier et février. Selon Tout sur mes finances, à cette période de l’année, les premières offres d’emploi commencent à être publiées. En effet, certaines entreprises recrutent tôt, comme la SNCF qui recherche des personnes pour accueillir les voyageurs en gare pendant l’été. En étant rapide, vous aurez plus de chances d’être sélectionné.

Trouver un job d’été

Pour trouver un emploi saisonnier, rendez-vous sur les différents sites d’offres d’emploi comme Indeed, HelloWork ou Jobijoba. Pensez à filtrer les résultats pour trouver les emplois saisonniers. Vous pouvez également faire des recherches sur les plateformes spécialisées comme Saisonnier.fr ou 1jeune1solution, un site créé par le gouvernement pour permettre aux jeunes de trouver des stages ou des emplois.

Dans les prochains mois, de nombreuses villes vont organiser des jobs dating pour permettre aux personnes qui recherchent un emploi saisonnier de postuler dans différentes entreprises. Ces événements sont très importants car ils permettent de gagner du temps et de montrer son intérêt dans plusieurs domaines.

Les secteurs qui recherchent en été

Parmi les métiers qui rapportent le plus, on retrouve celui de client mystère. Le principe est simple : vous serez payé pour tester des activités touristiques, des restaurants ou des séjours, et donner votre avis. Pensez également au métier de voiturier, qui pourrait vous rapporter gros si vous recevez des pourboires de vos clients.

Les parcs d’attraction recrutent également en été, comme ce célèbre parc qui proposait 5 000 offres d’emploi l’année dernière. Si vous préférez travailler dans un bureau, de nombreux assistants administratifs sont recherchés pour remplacer les salariés qui prennent des congés. En revanche, si vous aimez travailler en plein air, pensez au domaine de l’agriculture. L’été dernier, cette coopérative agricole française proposait 900 emplois saisonniers.

Selon RMC, les secteurs du tourisme, de la culture et de l’animation recrutent également. L’été, vous pouvez être animateur en colonie de vacances ou en centre de loisirs pour vous occuper des enfants pendant les vacances scolaires. Pensez également aux domaines de la grande distribution, de la vente et de l’hôtellerie-restauration, qui devront faire face à l’afflux de touristes en été. Enfin, ce secteur auquel on ne pense pas forcément proposait 10 000 offres d’emploi pour les jeunes l’année dernière.

Pour décrocher un job d’été, commencez vos recherches dès maintenant, mettez votre CV à jour et rédigez une lettre de motivation personnalisée selon l’entreprise dans laquelle vous postulez. Ainsi, vous aurez toutes vos chances pour trouver un emploi cet été.