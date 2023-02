Ce coussin géant portable est l'accessoire ultime pour faire la sieste n'importe où

La marque japonaise Hanalolo, experte en lifestyle, a conçu un accessoire génial : un coussin géant que l’on peut enfiler afin de faire la sieste partout !

Voilà un accessoire qui ravira les plus paresseux d’entre nous ! Spécialisée dans la conception d’oreillers, fauteuils et autres objets ergonomiques, la marque japonaise Hanalolo a visé juste avec sa dernière trouvaille.

Elle a dévoilé un coussin géant portable, que l’on peut arborer tel un vêtement, afin de pouvoir faire une sieste absolument partout. Cette invention répondait à un besoin de ses clients qui lui demandaient des produits transportables.

Crédit photo : Hanalolo

Le coussin idéal pour faire la sieste partout

Voici donc l’original “coussin-pouf” portable, en forme de haricot ! Complètement insolite, cet accessoire peut donc s'enfiler intégralement et dispose d’encoches au niveau des bras et des jambes afin d’être porté et de pouvoir se déplacer avec. Et dès que vous avez un petit coup de mou, vous pouvez donc vous assoupir directement sur place, où que vous soyez (même si on vous déconseille de craquer au bureau).

Crédit photo : Hanalolo

Il est également conçu à partir de tissu extensible, ce qui lui permet de s’adapter à toutes les positions. Vous pourrez donc varier toutes les positions de sieste sans risquer d’abîmer le coussin. Si vous souhaitez vous le procurer, il est disponible sur la boutique en ligne de Hanololo sur le site de Rakuten, pour des prix allant de 55 euros pour le modèle enfant, jusqu’à 112 euros pour le plus grand.

En effet, le coussin portable est disponible en trois tailles différentes, allant de 1 mètre à 1,64 mètre, afin de s’adapter à tous. Il est également disponible en quatre couleurs différentes : vert mousse, beige naturel, moka et gris charbon.

Pour tous les amoureux de la sieste et des moment cosy, ce coussin géant portable est sant doute l'accessoire qu'il vous faut ! Alors, tentés ?