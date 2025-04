De plus en plus de voyageurs ratent leur avion à cause de cette tendance TikTok

Vous êtes arrivé au dernier moment à l'aéroport pour prendre votre vol ? Vous n'êtes pas seul ! De plus en plus de voyageurs ratent leur avion à cause d'une nouvelle tendance sur TikTok, qui peut avoir de lourdes conséquences.

Sur TikTok, de nombreuses tendances apparaissent chaque jour, et elles ne sont pas toutes bonnes à suivre. C’est par exemple le cas du “yarn makeup”, une astuce beauté effrayante et dangereuse, ou encore du “zizi challenge”, un phénomène inquiétant qui attire les 7-10 ans sur les réseaux sociaux.

Actuellement, une nouvelle tendance circule sur TikTok, et elle concerne les personnes qui prennent l’avion pour partir en voyage. Il s’agit de “la théorie de l’aéroport”, selon laquelle il serait possible d’embarquer dans l’avion en arrivant seulement 15 minutes avant son vol.

Arriver à l’aéroport 15 minutes avant le vol

Cette tendance est née pour contredire le fait qu’il faille arriver plusieurs heures à l’avance à l’aéroport pour ne pas rater son vol. Pour montrer que cette précaution est inutile, de plus en plus de voyageurs se défient d’arriver à l’aéroport seulement 15 minutes avant leur vol. Pour cela, ils ont seulement un bagage à main et n’ont pas besoin de s’enregistrer. Ils doivent simplement passer les contrôles de sécurité et se rendre à leur porte d’embarquement en un temps record.

Crédit photo : iStock

Comme vous pouvez vous en douter, ce challenge peut avoir de lourdes conséquences puisque de nombreux voyageurs ont raté leur vol à cause de cette tendance. Dans les aéroports, les files d’attente aux contrôles de sécurité peuvent être très longues.

“Les temps d’attente aux contrôles de sécurité peuvent varier d’un aéroport à l’autre, et même d’un jour à l’autre au sein d’un même aéroport”, a précisé un membre de l’aéroport de Dallas-Fort Worth à Capital.

Pour cette raison, il est important d’arriver en avance à l’aéroport. En plus de cela, certaines compagnies aériennes facturent leurs clients qui n’arrivent pas à l’heure. Selon La Provence, c’est le cas de Ryanair qui a récemment instauré une amende de 100 euros pour les passagers qui s’enregistrent moins de 40 minutes avant le départ ou qui arrivent une heure après le décollage pour prendre l’avion suivant.

Vous l’aurez compris : n’arrivez pas à l’aéroport 15 minutes avant le départ de votre avion et anticipez votre venue en arrivant plusieurs heures à l’avance. Cette tendance n’est pas la seule déconseillée quand on prend l’avion. Ne reproduisez surtout pas cette astuce TikTok pour attacher votre ceinture dans l’avion : elle peut être très dangereuse. En définitive, méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux si vous voulez passer un bon voyage.