Hypogamie : quelle est cette nouvelle tendance de couple que l'on observe chez les femmes ?

Une sociologue américaine a partagé les résultats de ses travaux sur une tendance de couple de plus en plus courante au sein de la société : l’hypogamie. Mais qu’est-ce donc ?

Il fut un temps où il était très courant qu’un homme épouse une femme moins diplômé que lui. À cette époque, le rôle de la femme au sein du couple était plutôt d’assurer le confort affectif et matériel quand l’homme, bardé de diplôme et travailleur, s’acharnait au bureau pour procurer ce confort matériel au foyer. Le fait, pour un homme, d’épouser une femme moins instruite avait un nom : l’hypergamie.

Aujourd’hui, on parle désormais d’hypogamie. C’est une tendance sociale qui voit justement les femmes inverser le phénomène d’hypergamie. Selon l’étude d’une sociologue américain, Christine Schwartz, relayée dans le magazine The Atlantic, les femmes sont désormais plus susceptibles d’épouser des hommes moins diplômés qu’elles.

Selon ses recherches, aux États-Unis, la proportion de couples qui partagent un niveau d’éducation identique est passée de 47% dans les années 2000 à 44,5% en 2020. Cependant, il semblerait que 62% des couples étaient hypogames en 2020, contre seulement 39% en 1980.

Crédit photo : iStock

Comment expliquer une telle inversion de cette tendance ? Selon l’étude, il s’agirait tout simplement d’une logique de l’offre et de la demande. En effet, aux États-Unis, il y a aujourd’hui plus de femmes que d’hommes à l’université. Dès lors, il y a donc, de facto, plus de femmes que d’hommes avec un diplôme. Ainsi, les femmes se tournent vers des hommes sans diplôme, faute d’un nombre suffisant d’hommes avec un niveau d’étude équivalent.

Même sans diplôme, l'homme garde la main sur les ressources du couple

Cependant, il ne faut pas associer le manque de diplôme avec un revenu inférieur, bien au contraire. L’étude indique que l’homme n’ a pas forcément besoin d’un diplôme pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans certaines situations, faute d’études, l’homme a commencé à travailler plus tôt, générant un revenu pendant que leur épouse poursuivait ses études supérieures.

Dans certains cas, il se peut que l’homme sans diplôme fonde sa propre société ou grimpe les échelons dans son entreprise pendant que sa femme est toujours sur les bancs de l’université. Ainsi, l’homme conserve toujours un avantage économique pour subvenir aux besoins de sa famille.

Crédit photo : iStock

C’est toute la contradiction de nos sociétés modernes et de l’hypogamie puisque les femmes, qui finissent par être diplômées, n’ont pas la garantie de trouver un travail rapidement quand leur époux non diplômé a déjà une vie professionnelle active bien entamée.