Vous voulez changer de cadre et habiter dans une ville où la qualité de vie est meilleure ? Découvrez notre sélection des 15 villes où il fait bon vivre.

15 villes de France où il fait bon habiter : le classement

Belle vue sur le Lac d’Annecy. Crédit : SimonDannhauer

Le Journal du Dimanche établit chaque année le classement des villes et villages de France métropolitaine où il fait bon vivre. Ce classement s’appuie sur quelques 187 critères formant 8 catégories, auxquelles s’ajoute récemment l’attractivité immobilière.

La qualité de vie arrive en première place des raisons évoquées par les sondés, suivie par la sécurité. La santé, la disponibilité des commerces, la densité et la diversité des transports ainsi que l’éducation arrivent après ces deux premiers critères. L’accès au sport et aux loisirs, la solidarité et enfin l’attractivité immobilière terminent la liste.

Plusieurs villes sont appréciées pour leur dynamisme économique, leur richesse culturelle, ou les attraits qu’elles offrent aux familles. Certaines sont aussi plébiscitées par les retraités. D’autres encore sont réputées pour être des cités étudiantes par excellence.

Vous aussi, vous voulez avoir un meilleur accès à l’immobilier, bénéficier d’un réseau de transport moderne ou encore vivre dans une ville où l’accès au travail est facilité? Dans quelle ville vivre? Ce palmarès des 15 villes où il fait bon vivre en France constitue un bon guide.

1 – Angers, championne toutes catégories

Boulevard du Maréchal Foch avec ses commerces. Crédit : MarkUK97

Angers arrive à la tête du classement des villes et villages où il fait bon vivre en France. Cette commune séduit par sa qualité de vie exceptionnelle qui repose à la fois sur son patrimoine culturel, son attractivité pour les familles (éducation, transports, accompagnement, etc.), ainsi que pour ses infrastructures de transport et universitaires. Angers attire également par son marché immobilier accessible. Autant d’atouts qui l’ont propulsée à la première place du palmarès des villes où il fait bon vivre.

2 – Annecy, la perle française nichée au cœur des Alpes

Le Palais de l’Île à Annecy. Crédit : oksanaphoto

Annecy n’est pas uniquement enviée pour ses paysages de carte postale. Cette commune nichée au cœur de la Haute-Savoie séduit en particulier pour ses sites naturels, notamment son lac du même nom. En plus d’être dynamique, cette commune propose un environnement sécurisant avec un taux de délinquance très bas. Les services publics y sont également efficaces et l’immobilier abordable.

3 – Bayonne la cité basque, entre soleil et sens de l’accueil

Vue panoramique de Bayonne. Crédit : saiko3p

Réputée notamment pour sa gastronomie et ses danses locales, Bayonne possède d’autres atouts qui en font une cité où il fait bon vivre. Au-delà de son climat ensoleillé, cette commune est également réputée pour son taux de criminalité bas. Les gens y sont accueillants et l’immobilier y est attractif.

4 – La Rochelle, ancienne cité médiévale

Le vieux Port avec les tours médiévales, lieu emblématique de la cité. Crédit : stephen rennie

Située en bordure de la Méditerranée, La Rochelle attire autant par son climat ensoleillé que par son environnement exceptionnel marqué par une architecture riche. Entre cadre de vie idéal, accès aux produits de la mer et écologie, cette commune présente divers attraits pour les Français qui souhaitent y vivre.Cette cité dispose d’un réseau de transport qui privilégie la mobilité verte, en mettant en œuvre des voitures électriques à la carte, des minibus électriques et des vélos.

5 – Caen, ville culturelle

L’Abbaye de St Étienne à Caen. Crédit : Leonid Andronov

Située dans le département du Calvados, cette cité se distingue par sa richesse culturelle exceptionnelle. La commune est parsemée de nombreux monuments historiques, de monuments religieux et sites remarquables. Elle est d’ailleurs surnommée la cité aux 100 clochers. Elle attire aussi par ses activités culturelles. On y rencontre aussi un bon dynamisme économique.

6 – Le Mans, culture et douceur de vivre

Tramway passant au pied de la cathédrale St Julian. Crédit : Olivier DJIANN

Si elle est réputée pour l’évènement de sport automobile de renommée mondiale qui s’y déroule annuellement, cette commune possède d’autres atouts. Elle est parsemée de nombreux espaces verts. Elle dispose aussi d’un réseau de transport moderne incluant des lignes de tramway et de bus. Les infrastructures sportives ne sont pas en reste, avec notamment sa piscine olympique et sa piste d’athlétisme couverte. C’est aussi l’une des villes les plus sûres de l’Hexagone.

7 – Nice, ville culturelle et d’art

Vue sur la Promenade des Anglais à Nice. Crédit : StockByM

Située face à la Méditerranée, la cité niçoise présente un climat doux tout au long de l’année. Elle possède le plus grand nombre de musées après Paris. Elle est aussi réputée pour ses quartiers d’affaires et pour ses sites naturels comme le Mont Boron et les autres collines qui l’entourent. Disposant de plusieurs jardins et espaces verts, elle propose un environnement naturel attrayant. L’environnement urbain n’est pas en reste et facilite le quotidien des Niçois.

8 – Avignon, une cité dynamique

Cadre agréable avec vue sur le Pont d’Avignon depuis les berges du Rhône. Crédit : olrat

Surnommée «la cité des Papes», Avignon fait partie des villes de France où il fait bon vivre. Outre son riche patrimoine architectural et culturel, Avignon présente aussi des attraits en tant que ville dynamique économiquement. Avec ses traditions provençales, elle attire par la douceur de vivre qui y règne.

9 – Rennes et ses belles performances économiques

La rivière Vilaine à Rennes. Crédit : Kevin LEBRE

Vous souhaitez changer de ville? Cette commune fait partie des candidates à privilégier! En effet, elle se situe à la 10èmeplace du classement des villes et villages de France où il fait bon vivre.Si cette cité séduit autant, c’est notamment parce qu’elle offre un environnement idéal aussi bien pour les familles que pour les actifs et les personnes en quête d’emploi. Elle est la deuxième du pays en termes d’emploi et elle dispose d’une économie dynamique. Au-delà de sa richesse culturelle, cette cité est également appréciée pour son très bon taux de sécurité.

10 – Bordeaux, l’une des plus belles communes de France

Pont de pierre et cathédrale Saint Michel à Bordeaux. Crédit : MartinM303

Orientée vers l’avenir, Bordeaux est une cité dotée d’un grand dynamisme. L’aménagement de son territoire fait partie de ses priorités, mais elle possède également une multitude d’atouts à offrir. Cette commune dispose de nombreux parcs et jardins, à l’instar du Bois de Bordeaux, du parc bordelais ou du jardin public. C’est aussi une cité étudiante avec deux universités de renom. Son réseau de transport foisonnant garantit une excellente mobilité des habitants. Celui-ci se compose notamment de 2 lignes de RER, de 4 lignes de tramway ainsi que de nombreuses lignes de bus.

11 – Saint-Étienne, championne du logement

La place Jean Jaurès à Saint Étienne. Crédit : Sasha64f

St-Étienne met à disposition de ses habitants un environnement attrayant et constitue une candidate de choix pour ceux et celles qui souhaitent changer de ville. Son réseau de transport mise sur l’écologie avec plus de 98 % des véhicules de transport en commun roulant à l’énergie verte. Ce réseau inclut 3 lignes de tramway et de nombreuses lignes de bus électriques. La commune attire aussi par le prix le prix de l’immobilier parmi les plus bas, rendant facile l’accès au logement.

12 – Tours, championne dans la catégorie de l’emploi

Tramway de Tours, l’une des communes les plus attractives de France. Crédit : mrced1

Tours séduit autant pour son offre de soins complète que pour son attractivité immobilière avec des prix au m² plus abordables. L’accès à l’emploi y est également facilité. Son réseau de transport – qui inclut de nombreuses lignes de bus et une ligne de tramway –, facilite les déplacements.

13 – Lorient, entre activités sportives et accès à la santé

Immeubles d’habitation modernes dans la ville de Lorient. Crédit : Eric Bascol

Lorient dispose de plusieurs espaces verts. Parmi eux figurent le parc Jules Ferry, le jardin de l’amirauté ou encore l’enclos du Port. D’autres zones qualifiées de poumons verts entourent la ville, mais ce n’est pas seulement le cadre naturel qui séduit dans cette commune. Lorient est aussi réputée pour ses activités sportives.

14 – Montpellier et l’accès à la santé

Tramway moderne dans le centre-ville de Montpellier. Crédit : yujie chen

Avec ses nombreuses cliniques privées, ses centres hospitaliers et ses médecins hautement qualifiés, Montpellier est devenue la cité où l’accès à la santé est le plus facile, et la qualité des soins parmi les plus élevées. Son climat doux et ensoleillé en fait également une destination de premier ordre pour celles et ceux qui désirent changer de cadre de vie. La mobilité est assurée par 4 lignes de tramway, plus de 35 lignes de bus ainsi que par des réseaux de vélos en libre-service.

15 – Biarritz, vivre dans une ville les pieds dans l’eau

Vue sur la marina, ville de Biarritz.Crédit : trabantos

Biarritz est également classée dans le palmarès des villes où il fait bon vivre. Et pour cause, cette commune située face à l’océan Atlantique a tout pour séduire. Elle possède un riche patrimoine culturel avec le Musée de la Mer et le Musée historique de Biarritz. Elle dispose également de plusieurs sites naturels procurant un cadre idéal, à l’instar de ses nombreux lacs et plages. Biarritz met à la disposition des habitants deux espaces verts : le jardin Lahouze et le parc Mazon. Au total, ce sont 120 ha d’espaces verts qui constituent les poumons de la ville.