Incroyable mais vrai, voici le métier qui rend le plus heureux, selon une étude

Selon une étude menée par le site Happy at Work, un métier en particulier serait très épanouissant. Et vous allez être surpris...

Vous rêvez d’avoir une carrière épanouissante et un boulot qui vous fait vous lever le matin avec l’envie de conquérir le monde ? Vous cherchez l'entreprise faite pour vous et lui envoyer votre CV ? Non, ce n’est pas une utopie, mais il est bel et bien possible de s’épanouir au travail. Le tout, c’est de bien choisir son activité professionnelle. Selon une étude menée par Happy at Work, un site spécialisé dans le bien-être au travail, il y a plusieurs critères qui font de votre vie professionnelle une activité remplie de bonheur.



Crédit : IStock

D’après le rapport, qui se base sur les réponses d’un échantillon de 120 000 personnes, le constat est formel : pour 47,9% des répondants, leur satisfaction professionnelle est due à la qualité de leur travail. Pour 40,5 % c’est l'importance de leur engagement dans leur mission qui augmente leur épanouissement au boulot, comme le rapporte Grazia. Enfin, un sentiment de fierté contribue également à l’épanouissement professionnel, pour 39,9 % des personnes interrogées. En clair, plus on est fier.e de son travail, plus on est investi.e dans une tâche et plus on s’épanouit au travail.

Et le métier le plus heureux du monde est…

C’est bien beau tout cela, mais quel travail vaut vraiment le coup et augmente la jauge de bonheur au maximum ? Selon l’étude, 58% des personnes travaillant dans les analyses et les chiffres seraient épanouies au travail. Ce secteur est suivi de près par les métiers de conseil et d’accompagnement à 57% et les métiers de la communication et de la santé à 57% également.

Et aussi fou que cela puisse paraître, en tête de liste des métiers les plus satisfaisants, on retrouve : mathématicien, à hauteur de 63,2% de satisfaction. Oui, vous avez bien lu. On ne sait pas pour vous, mais cela nous donne le tournis. Rassurez-vous, dans le top 3, on retrouve à la deuxième place les architectes avec 62,2% de taux de satisfaction et en dernière place du podium les chargés de communication avec 56,6% de taux d’épanouissement.



Crédit : iStock

À la dernière place des métiers qui apportent épanouissement et bonheur, on retrouve les juristes, les chimistes et les chefs de chantiers. Si vous cherchez un nouveau job ou que vous vous orientez vers une reconversion professionnelle, vous savez vers quel secteur vous tourner (ou pas).