Les hommes ayant souffert du manque de reconnaissance de leur père affichent souvent ces 7 comportements à l'âge adulte

Les hommes ayant souffert du manque de reconnaissance de leur père durant l’enfance ont tendance à développer des comportements particuliers. Découvrez lesquels dans cet article.

Un enfant a besoin de la validation de ses parents pour développer une bonne confiance en lui. Le manque de reconnaissance peut avoir un impact sur son développement.

Comme le souligne le site Personal Branding Blog, le père joue un rôle important dans cette quête de validation.

L'absence de validation paternelle laisse souvent une marque invisible sur le psychisme d'un homme. Ces marques peuvent se manifester par des comportements distincts à l’âge adulte.

Voici les comportements communs souvent observés chez les hommes qui n'ont pas reçu la validation de leur père durant l’enfance :

La surcompensation

Les hommes qui n'ont pas été validés par leur père ressentent souvent le besoin de prouver leur valeur. Cela peut conduire à un schéma de surcompensation dans divers domaines de la vie.

La surcompensation est associée à un besoin excessif de validation et de reconnaissance. Chez les hommes, celle-ci peut se manifester de différentes manières, comme la recherche incessante du succès, la quête constante d'éloges ou la tentative d'être le « mâle alpha » dans toutes les situations.

Crédit Photo : iStock

S'il n'y a rien de mal à rechercher le succès ou à vouloir être reconnu, il est important de trouver le bon équilibre. Lorsque ces efforts sont motivés par le besoin de combler un vide émotionnel plutôt que par la satisfaction personnelle, ils peuvent conduire à des comportements malsains et à des relations tendues.

Difficulté à exprimer ses émotions

Cette incapacité à exprimer ses émotions est un comportement courant chez les hommes qui n'ont pas été validés par leur père. L'absence de communication émotionnelle peut conduire à penser que montrer ses émotions est un signe de faiblesse.

Les personnes concernées refoulent donc leurs sentiments. Problème : les émotions non exprimées ne disparaissent pas. Pire encore, elles provoquent souvent du stress, de l’anxiété et des problèmes relationnels. Selon le blog, reconnaître ce problème est la première étape pour comprendre et apprendre à exprimer ses émotions de manière saine.

La peur du rejet

Le rejet est est blessure émotionnelle qui peut gâcher notre vie. Concernant les hommes souffrant du manque de reconnaissance de leur père, la peur du rejet a un impact sur leurs relations, détaillent nos confrères.

Par exemple, ils fuient les situations susceptibles d’entraîner un rejet. Pour éviter d’être blessés, ils ont tendance à rejeter les autres. Résultat : ils peuvent avoir du mal à construire des relations durables.

Selon plusieurs études, le cerveau traite le rejet de la même manière que la douleur physique. Cela signifie que la peur du rejet n'est pas seulement un problème émotionnel, mais aussi biologique. Il ne s'agit donc pas seulement de surmonter cette peur, mais de la comprendre et de la gérer.

Crédit Photo : iStock

Besoin de l’approbation des autres

Les hommes qui n'ont pas reçu la validation de leur père la recherchent souvent dans le monde qui les entoure. Cela peut se traduire par un besoin constant d'être félicité au travail ou une dépendance aux likes sur les réseaux sociaux.

Si chercher la validation externe est un sentiment humain tout à fait normal pour renforcer son estime de soi, cette quête peut rapidement devenir épuisante sur le plan émotionnel. Reconnaître ce comportement est la première étape vers le changement.

Personal Branding Blog recommande aux personnes concernées de cultiver l’auto-validation pour se libérer de l’approbation des autres.

Le Perfectionnisme

Viser l’excellence pour réussir n’est pas une mauvaise chose. Mais dans certains cas, cette quête de la perfection peut devenir problématique. Ce trait de caractère peut conduire à une autocritique constante, au stress et à l'épuisement.

Le perfectionnisme est un trait de caractère courant chez les hommes qui n'ont pas reçu la validation paternelle. Le désir d'être parfait découle souvent d'une conviction profonde qu'ils doivent prouver leur valeur.

«Il est essentiel de comprendre l'origine de ce comportement pour pouvoir le gérer. En reconnaissant que les erreurs font naturellement partie de la vie, nous pouvons transformer ce perfectionnisme paralysant en une recherche plus saine de l'excellence personnelle», détaillent nos confrères.

Crédit Photo : iStock

Difficulté à faire confiance aux autres

Ce n’est un secret pour personne : la confiance est le pilier de toute relation. Mais pour les hommes qui n'ont pas été validés par leur père, faire confiance aux autres peut être un véritable défi.

Cette difficulté découle souvent de la peur d'être déçu, comme ils auraient pu l'être par leur père. Par conséquent, ils peuvent garder les autres à distance. Ce manque de confiance peut être à l'origine de problèmes dans les relations personnelles et peut même affecter les interactions professionnelles.

La bonne nouvelle, c'est que la confiance se construit avec le temps. Les personnes concernées doivent apprendre à travailler sur leurs déceptions passées et comprendre leurs peurs.

Le doute de soi

Le comportement le plus répandu chez les hommes qui n'ont pas été validés par leur père est sans doute un sentiment persistant de doute de soi.

Malgré leurs réalisations et leurs points forts, ces hommes remettent souvent en question leur valeur et leurs capacités. Ce doute peut les empêcher de poursuivre leurs objectifs et leurs rêves, créant ainsi un obstacle à leur développement personnel.

Crédit Photo : iStock

À noter que ces comportements peuvent être observés chez n’importe qui.