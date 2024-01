Voici les départements où les Français ont les salaires les plus élevés et les plus bas

En France, les différences salariales peuvent varier selon le sexe, la catégorie socioprofessionnelle… et le territoire. Voici les départements dans lesquels les Français sont les mieux et moins bien payés.

Habitez-vous dans un territoire où les salariés sont bien payés ? L’Insee a récemment partagé une étude dans laquelle elle a comparé les différences salariales selon les départements français. Ainsi, elle a dressé la liste des territoires dans lesquels les habitants sont le moins bien et le mieux payés.

Pour parvenir à ces résultats, l’Insee a fait une moyenne du salaire des actifs dans chaque département français et a comparé les résultats obtenus avec le revenu moyen en France, fixé à 2 520 euros net par mois. Voici les résultats.

Les départements en bas de la liste

En France, la plupart des départements possèdent un revenu moyen inférieur à 2 520 euros. Mais certains sont très en retard car ils figurent en bas de la liste dressée par l’Insee. Il s’agit de la Lozère, la Creuse, le Cantal, l’Aude, le Gers et la Dordogne.

À l’inverse, il existe des départements dans lesquels les Français sont mieux payés. C’est le cas dans les Hauts-de-Seine, à Paris, dans les Yvelines, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Ces départements sont suivis de près par l’Essonne, la Haute-Garonne et l’Isère.

Crédit photo : iStock

Mais pourquoi observe-t-on une telle différence de revenus entre les départements ? Plusieurs facteurs expliquent ces disparités. Les salaires peuvent être plus ou moins hauts selon l’attractivité économique du département. Selon la densité de population et les activités économiques, le département peut être plus ou moins attractif, ce qui a une réelle conséquence sur le revenu moyen de ses habitants.

Dans les zones rurales, où les habitants sont peu nombreux, on recense davantage de professions où la rémunération est plus basse. En revanche, les départements qui possèdent de grandes villes attirent davantage de travailleurs qualifiés, qui ont des salaires plus élevés. La rémunération des habitants ne varie donc pas selon le territoire en lui-même, mais bien son attractivité.