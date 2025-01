Ces 3 lettres sont interdites sur les plaques d'immatriculation pour une raison étonnante

Si vous ne l’aviez jamais remarqué, il existe trois lettres de l’alphabet que vous ne lirez jamais sur la plaque d’immatriculation d’un véhicule car elles sont tout simplement interdites.

Depuis 2009, les véhicules possèdent un numéro à vie, généré automatiquement par le Système d'Immatriculation des Véhicules. Ce numéro est composé de sept caractères dits “alphanumériques”, ce qui regroupe les lettres de l’alphabet latin (de A à Z) et les chiffres arabes (de 0 à 9). Ce numéro de plaque d’immatriculation est alors doté de deux lettres, un tiret, trois chiffres, un tiret et deux lettres.

Seulement voilà, il y a certaines lettres que vous ne verrez jamais sur une plaque d’immatriculation. Une particularité pas forcément évidente à constater puisqu’il est impossible de croiser toutes les plaques d’immatriculations qui sont en circulation en France (et surtout de se souvenir de leur série de caractères).

Au total, ce sont trois lettres qui ne sont jamais utilisées dans ce cadre d’identification d’un véhicule, pour la simple et bonne raison qu’elles sont interdites. Il s’agit des voyelles “I”, “O” et “U”. Mais pourquoi sont-elles interdites ?

Crédit photo : iStock

La raison est toute simple puisque ces lettres peuvent être confondues avec d’autres caractères alphanumériques. En effet, la lettre I ressemble au chiffre 1, la lettre O ressemble au chiffre 0 et le U ressemble un peu trop à sa lettre voisine, le V. C’est donc pour éviter toute confusion lors de l'identification d’un véhicule que ses lettres sont interdites.

Une association de lettres également interdite

Il existe également une association de deux lettres qui est interdite. Il s’agit du double “S”, soit SS, pour des raisons évidentes par rapport à la référence historique, interdite par la loi, comme le rappelle l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

“Le Code pénal réprime le port ou l’exhibition d’insignes emblèmes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité”

Crédit photo : iStock

Ainsi, il n’est nullement possible de choisir le numéro d’immatriculation de son véhicule car il est attribué automatiquement. En revanche, il est possible de choisir l’identifiant territorial qui apparaît sur la partie droite de la plaque, et sur un fond bleu. Cet identifiant comprend le numéro du département de votre choix surmonté du logo de la région dans laquelle est situé le département.

Et comme le savez sans doute déjà, vous pouvez donc vous identifier à n’importe quel territoire sans pour autant y résider. Raison pour laquelle on croise beaucoup de plaques corses en région parisienne.