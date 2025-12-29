Mauvaise nouvelle pour les automobilistes, les très grands excès de vitesse seront désormais considérés comme des délits

À partir d'aujourd'hui, les très grands excès de vitesse sont considérés comme des délits, et non des contraventions. Voici ce que cela change.

C’est une nouvelle mesure qui pourrait déplaire aux automobilistes. Dès ce lundi 29 décembre, les très grands excès de vitesse sont considérés comme des délits. Cette mesure concerne les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée.

Crédit photo : iStock

En 2024, 63 217 très grands excès de vitesse ont été relevés en France. C'est notamment le cas d’un homme qui a été arrêté alors qu'il roulait à 100 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée en Haute-Savoie, et qui a donné une excuse ridicule aux gendarmes. Alors que le nombre d'excès de vitesse a augmenté de 69 % par rapport à 2017,les sanctions vont donc se durcir.

Le danger des excès de vitesse

Comme le rappelle la Sécurité routière, rouler trop vite “constitue un comportement particulièrement dangereux, susceptible de causer de lourds dommages en cas d’accident”.

“La vitesse excessive réduit le temps de réaction, allonge la distance de freinage, diminue le contrôle du véhicule et augmente les forces d’impact lors d’une collision”, indique la Sécurité routière dans un communiqué rapporté par La Provence.

Crédit photo : iStock

Des sanctions plus lourdes

Auparavant, les très grands excès de vitesse étaient considérés comme des contraventions. Les automobilistes qui roulaient trop vite étaient en effet sanctionnés d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros, d’un retrait de 6 points sur le permis de conduire et d’une possibilité de suspension de ce dernier.

Désormais, les très grands excès de vitesse seront des délits. Les automobilistes risqueront une peine de trois ans d’emprisonnement et jusqu’à 3 750 euros d’amende. Le délit sera également inscrit dans leur casier judiciaire et le véhicule sera confisqué. Le permis sera suspendu pendant trois ans et les conducteurs devront suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

“En classant désormais ce très grand excès de vitesse comme un délit, avec une réponse judiciaire plus ferme, nous envoyons un message clair : la violence routière n’est plus tolérée”, a indiqué Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, dans un communiqué relayé par La Provence.

De nouvelles sanctions qui devraient inciter les automobilistes à lever le pied