Cette mannequin refuse de sortir avec un homme qui gagne moins de 206 000 dollars pour une raison bien précise

Un mannequin originaire de Los Angeles (États-Unis) a partagé les critères qu’elle recherche chez un homme. Et la jeune femme a mis en place des standards très élevés.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Chloe Amour est une mannequin de 32 ans basée à Los Angeles, aux États-Unis. Récemment, celle qui est suivie par 97 000 abonnés sur Instagram a dévoilé les critères qu’elle recherche chez un homme.

Crédit Photo : Chloe Amour / Instagram

Dans un premier temps, la jeune femme refuse de sortir avec un homme qui gagne moins de 206 000 dollars (environ 193 181 euros) par an. La raison ? La créatrice de contenu perçoit un salaire annuel de plus de 206 058 dollars (193 310 euros). Par conséquent, l’homme de sa vie doit avoir des revenus similaires. Mais ce n’est pas tout ! Son futur partenaire doit être plus âgé qu’elle et embrasser correctement. Enfin, il doit être doté d’une grande intelligence émotionnelle.

Crédit Photo : Chloe Amour / Instagram

Comme le précise la trentenaire, cette «stratégie» lui permet de faire le tri avant de se lancer dans la phase de séduction : «Mes règles strictes en matière de rencontres amoureuses m’aident à éviter les menteurs qui ont une hygiène douteuse», a indiqué la jolie brune dans les colonnes du Daily Mail.

Des critères précis

Dans son interview, la trentenaire explique que «la sécurité financière» est un critère primordial même si «certaines personnes la jugent pour cela». En effet, cette dernière veut se sentir en sécurité en s'installant avec quelqu'un qui peut «subvenir à ses besoins» et à ceux de sa future famille.

Crédit Photo : Chloe Amour / Instagram

Elle cherche également un homme qui a confiance en lui, indépendant, intelligent, drôle, spirituel, motivé, compréhensif et ouvert d’esprit. Elle souhaite aussi rencontrer une personne à l’écoute et qui assume ses responsabilités.

Concernant le physique, Chloe préfère les hommes au teint mat avec des cheveux bruns mi-longs. Enfin, le mannequin préfère envisager son avenir avec un partenaire plus âgé qu’elle. Selon elle, ce type d’homme a plus d’expérience. Avec autant de critères, on espère que la jeune femme trouvera rapidement son prince charmant.

Crédit Photo : Chloe Amour / Instagram