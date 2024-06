Ce gigantesque manoir à 300 millions de dollars a une histoire tragique et déchirante

Construit il y a plus d’un siècle, le domaine est aujourd’hui délabré. Il a trouvé preneur pour une somme d’argent colossale.

Lynnewood Hall est un immense manoir américain en vente depuis 2014. Il est situé dans une banlieue calme et reculée d'Elkins Park, en Pennsylvanie et a été bâti il y a plus d’un siècle durant le Gilded Age, soit « période dorée » qui a eu lieu à la fin du XVIIIème siècle. Selon Business Insider, le manoir était considéré comme « le dernier Versailles américain » par son propriétaire, Peter A.B. Widener.

Ce dernier, millionnaire ayant fait fortune dans l’industrie de la boucherie et des transports, a fait construire Lynnewood Hall en 1897. Ce petit cadeau lui a coûté la bagatelle de 8 millions de dollars à l’époque (7,4 millions d’euros), soit 300 millions de dollars de nos jours (en prenant compte l’inflation), d’après Edward Thome, le président de la Lynnewood Hall Preservation Foundation.

Le manoir s’étend sur 10 219 mètres carrés tandis que le domaine entier, jardins compris, s’étend sur 13 760 hectares, l’équivalent de 25 terrains de football.

Un immense domaine qui doit être rénové

Crédit photo : Abandonned Southeast

Lorsque Peter A.B. Widener a fait construire ce manoir, il y a plus de 120 ans, il pensait y vivre avec ses deux enfants et leur famille. Mais en 1912, son fils George, sa belle-fille Eleanor et leur fils Harry ont embarqué à bord du Titanic pour retourner aux États-Unis. Cependant, George et Harry ont péri durant le naufrage du bateau. Eleanor a survécu, puis a dédié un mémorial à son fils.

Peter A.B. Widener a vécu à Lynnewood Hall jusqu’à sa mort, en 1915 avant que son deuxième fils Joseph en hérite. À la mort de ce dernier en 1943, le manoir a été racheté par la First Korean Church de New York, l’église coréenne. Son pasteur, Richard S. Yoon l'a finalement remis en vente en 2014 pour la somme de 9 millions de dollars (8,3 millions d’euros).

Crédit photo : Abandonned Southeast

La Lynnewood Hall Preservation Foundation a racheté le manoir en juin 2023. Elle prévoit de redonner au domaine son ancienne gloire. Il risque d’y avoir du pain sur la planche puisque le manoir possède 32 chambres, 28 salles de bain, une salle de fête pouvant accueillir jusqu’à 1000 personnes ainsi qu’une piscine intérieure et plusieurs fontaines et jardins.

Crédit photo : Abandonned Southeast

Crédit photo : Abandonned Southeast

Crédit photo : Abandonned Southeast

Crédit photo : Abandonned Southeas

Crédit photo : Abandonned Southeast