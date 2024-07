Ce nouveau métier, qui ne demande aucun diplôme, est payé 300 000 euros par an

Vous êtes à la recherche d’un nouveau job pour gagner beaucoup d’argent ? Voici une offre qui pourrait vous intéresser : en plus d’être bien payé, ce métier ne demande aucun diplôme en particulier.

Vous ne savez pas vers quelle branche professionnelle vous tourner et vous aimeriez travailler pour bien gagner votre vie ? Si vous êtes adepte des nouvelles technologies, voici une idée de secteur qui pourrait vous intéresser.

Avec l’émergence des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, de nouveaux métiers voient le jour. C’est également le cas avec le développement de l’intelligence artificielle. Si cet outil pourrait remplacer des métiers à l’avenir, elle peut aussi en créer de nouveaux. C’est le cas de ce tout nouveau job, qui n’existait pas encore il y a un an, et qui rapporte beaucoup.

Crédit photo : iStock

300 000 euros par an

Ce métier est celui d’ingénieur de saisie. Le rôle de cet ingénieur est de faire en sorte que l’intelligence artificielle réponde le mieux possible aux questions des utilisateurs. Si vous utilisez ChatGPT, vous avez sans doute remarqué que cet outil répond parfois à côté ou ne vous donne pas les réponses que vous attendiez. Pour corriger cela, l’ingénieur de saisie va analyser les questions et créer des dialogues qui seront utilisés par l’intelligence artificielle pour vous répondre au mieux. Ainsi, l’ingénieur de saisie teste l’outil pour le rendre plus performant.

Crédit photo : iStoc

Actuellement, de nombreuses entreprises recherchent des ingénieurs de saisie et publient des offres d’emploi alléchantes. Ce métier est très bien payé puisqu’il peut rapporter jusqu’à 300 000 euros par an. Pour postuler, aucune qualification n’est recquise. Comme ce métier est nouveau, il n’existe pas de cursus type. Si avoir un diplôme en informatique ou dans le domaine scientifique peut être un plus, ce n’est pas systématiquement le cas.

Quoi qu’il en soit, ce secteur risque de se développer davantage à l’avenir et représente une belle opportunité professionnelle.