Ce papa aveugle partage son quotidien avec son fils malvoyant sur TikTok

Si vous êtes un utilisateur TikTok, vous ne serez pas insensible aux contenus proposés par Martin Ralfe. Ce papa aveugle y partage son quotidien avec son fils malvoyant, Leo, âgé de 1 an, à travers des vidéos inspirantes.

Né aveugle, Martin Ralfe a dû composer avec son handicap pour surmonter les obstacles de la vie. Une expérience qu’il pourra transmettre à son fils Léo, âgé de 1 an, lui aussi malvoyant. Pour des personnes valides, sortir se promener avec son enfant est une tâche simple mais pour Martin Ralfe, chaque excursion est un défi minutieusement planifié.

Ainsi, sur son compte TikTok, il documente et montre comment il parvient à passer du temps avec son fils lorsqu’ils sortent en ville. Pour les accompagner, ils ont un fidèle compagnon nommé Diesel, le chien-guide de Martin.

Grâce à son TikTok, suivi par plus de 24 600 abonnés, il veut éduquer les autres sur la déficience visuelle et montrer que leur handicap n’affecte nullement leur vie de famille et sa relation avec son fils.

Pourtant, Martin était à l’origine réticent à l’idée de sortir avec Leo. Sa femme Samantha l’a alors convaincu, sans s’attendre à ce que ses vidéos rencontrent un tel succès.

Des excursions minutieusement préparées

Désormais, tous les week-ends sont dédiés à leurs excursions pour lesquelles ils prennent beaucoup de plaisir : «Leo et moi passons toujours nos week-ends à explorer le monde ensemble».

Sa priorité est évidemment d’assurer la sécurité de son fils, et pour cela il n’hésite pas à faire ces excursions avec son chien Diesel dans un premier temps pour préparer ses itinéraires, et ce à plusieurs reprises : « Je compte aussi beaucoup sur la mémoire musculaire pour pouvoir me promener avec Léo. Même récemment, avec le temps, des orties ont poussé plus loin, donc je dois vérifier ce genre de choses » confie-t-li auprès du Mirror.

C’est donc une préparation en amont qui est soigneusement pensée : « Nous devons nous assurer de la météo, nous assurer que Diesel veut vraiment sortir et préparer de l’eau et des collations(…) Le mantra des scouts c’est d’être toujours prêts ».

Pour prendre Leo avec lui, Martin a opté pour un porte-bébé, plutôt qu’un landau, tout en veillant à ce qu’il soit bien attaché derrière ses épaules, face à l’avant.



Sur les vidéos, il n’y a qu’à voir Leo rayonner de bonheur de se balader avec son père pour s’apercevoir ses promenades sont extraordinaires pour lui.

Malvoyant, Leo a reçu un diagnostic de cataracte, puis de nystagmus : « Léo peut certainement voir les couleurs et les formes, en ce moment ses lunettes sont agrandies, ce qui l’aide certainement davantage » explique Martin.

Des vidéos pédagogiques pour sensibiliser sur leur handicap

Étant lui-même aveugle, Martin est le mieux placé pour comprendre le handicap de son fils et pour l’aider à vivre avec : « Je pense que c’est parce que je comprends ce que c’est et ce qu’il traverse. Par exemple, une crise de colère peut ne pas être une crise de colère, il pourrait être frustré ou bouleversé à cause d’une douleur oculaire ».

En plus des promenades, Martin profite de sa popularité sur TikTok pour sensibiliser au handicap et aussi pour expliquer comment prendre soin des chien-guides : « Je reçois tellement de commentaires incroyables. Beaucoup de gens me louent, mais je suis juste un père normal qui continue sa vie ».

Au programme, Martin aimerait amener son fils à Disneyland mais aussi au musée National Railway Museum à York, en Angleterre, car Leo est un grand fan des trains.