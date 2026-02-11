Ce prénom poétique et floral d'inspiration japonaise fait fondre les futurs parents

Vous attendez un bébé et vous ne savez pas encore comment l’appeler ? Découvrez ce joli prénom d’inspiration japonaise, qui évoque les fleurs et la nature.

Quand on attend un enfant, une grande question se pose : quel prénom lui donner ? Trouver le bon prénom pour son bébé peut être très difficile tant il y a de choix. Pour vous donner des idées, vous pouvez faire des recherches sur ce prénom utilisé partout, qui serait le plus beau du monde selon la science.

Certains parents préfèrent miser sur l’originalité pour que leur enfant ne s’appelle pas comme les autres. Si c’est votre cas, découvrez ce prénom méconnu qui cartonne auprès des nouveaux parents. Vous pouvez également choisir un prénom pour son origine, comme celui-ci d’origine irlandaise qui est encore très rare en France mais qui pourrait être à la mode dans les prochaines années.

Un prénom rare

Actuellement, il existe un autre prénom qui séduit de plus en plus les jeunes parents. Inspiré de la culture japonaise, il est généralement donné aux petites filles et est très apprécié pour sa douceur et sa signification.

Il s’agit du prénom Hanaé. Encore rare en France, il est de plus en plus populaire chez les parents qui n’hésitent pas à appeler leurs petites filles ainsi. Selon Le Tribunal du Net, l’âge moyen de ce prénom est actuellement de 7 ans, signe qu’il est en plein essor.

Une belle signification

Hanaé a un signification qui plaît aux parents puisqu’en japonais, ce prénom signifie littéralement “fleur”. Selon son écriture, il peut également signifier “fleur majestueuse”, “branche fleurie” ou “à l’image de la fleur”. Il existe plusieurs orthographes de ce prénom comme Anaé, Annaé, Hanaa ou Hannaé.

Selon Le Guide des Prénoms 2026, Hanaé renvoie à la créativité, au sens du lien et à la modernité. En France, les Hanaé sont fêtées le 26 juillet, en lien avec Sainte Anaïs et Sainte Anne. Si vous avez un coup de coeur pour ce prénom et que vous attendez une petite fille, n’hésitez plus !