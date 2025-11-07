Une mère de 43 tombe enceinte du petit ami de sa fille de 14 ans après l'avoir rencontré au bal du lycée

Une Américaine de 43 ans risque de finir sa vie derrière les barreaux pour avoir eu un enfant avec le petit ami de sa fille, un adolescent âgé de 14 ans.

Une affaire sordide. Robyn Polston, une Américaine de 43 ans, a été arrêtée cette semaine dans l’Illinois, rapporte le magazine People.

Mise en examen, cette habitante de Washington est visée par deux chefs d’accusation d’agression sexuelle sur une victime âgée de 13 à 17 ans et deux chefs d’accusation de possession de matériel pédopornographique.

Chaque accusation peut entraîner une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 15 ans. En cas de condamnation, la quadragénaire risque jusqu’à 60 ans de prison.

Elle ment aux policiers

Robyn est accusée d’avoir conçu un enfant avec le petit ami de sa fille, un adolescent âgé de 14 ans. Comme le précisent nos confrères, une enquête a été ouverte en janvier 2025, soit une semaine après la naissance du bébé.

À l’époque, les policiers ont pu obtenir une copie du certificat de naissance de l’enfant. Ils ont alors découvert que la mère avait donné à son nourrisson le même deuxième prénom et le même nom de famille que la victime présumée.

Face à cette situation, Robyn a été contrainte de s’expliquer. Elle a insisté sur le fait que le père était « un homme d'une vingtaine d'années » qu'elle n'avait pas revu depuis son accouchement.

Un test ADN confirme la terrible vérité

À la suite de cette révélation, les forces de l’ordre ont commencé à enquêter sur le jeune garçon. Ils ont appris que lui et la fille de Robyn avaient assisté ensemble au bal de leur lycée en mai 2023. Une soirée à laquelle la mère de famille jouait le rôle de surveillante.

Selon People, le lycéen a déménagé peu après. Mais celui-ci est revenu quelques jours en avril 2024, environ 40 semaines avant que la femme n’accouche.

Il est revenu une nouvelle fois en juin, avant de s’installer en août avec chez la « famille d’un ami ». Au cours de leurs investigations, les enquêteurs ont mis sur la main sur « un grand nombre d'images et de vidéos sexuellement explicites représentant la victime présumée et Mme Polston ».

Enfin, un test ADN a confirmé que l’adolescent était le père du nouveau-né. Depuis son arrestation, Robyn a été placée en détention sans possibilité de libération sous caution.

À noter que la détenue sera officiellement mise en accusation le 4 décembre prochain.