Pourquoi ce prénom méconnu commence à cartonner auprès des nouveaux parents ?

C’est un prénom rare dans nos contrées, mais tout pourrait bien changer en 2026. Sa douce consonnance et sa jolie signification pourraient en faire des arguments de taille pour les futurs parents.

Un prénom attribué à moins de 900 bébés depuis 24 ans

Pour 2026, un prénom féminin pourrait bien s’imposer chez les nouveaux parents. Ce serait d’autant plus surprenant que ce prénom est plutôt rare en France. En effet, la toute première petite fille qui a porté ce prénom dans notre pays est née en 2001. Ainsi, en vingt-quatre ans seulement, ce prénom d’origine latine n’a été attribué qu’à 853 filles.

Cela dit, les choses pourraient bien changer. En 2020, ce doux prénom a connu son pic le plus important à ce jour : 230 bébés nés cette année l'ont reçu. Vous l’aurez compris, ce prénom reste rare mais commence à gagner en popularité. Il s’agit du prénom Esmée.

Un prénom à la douce consonance et au fort caractère

Crédit photo : LeManna/ iStock

Préparez-vous à croiser de plus en plus d’Esmée dans les cours de récré ou dans les parcs dans les années à venir. Mais alors, comment expliquer cette attirance pour ce prénom ? Peut-être faut-il regarder du côté de sa signification. Esmée (amatus en latin) signifie « celle qui est aimée ». Pas étonnant alors que les parents se laissent tenter par ce patronyme.

Esmée est un prénom issu du vieux français, il est pourtant plus rare chez nous que chez nos voisins anglo-saxons où il est écrit Esme. Preuve en est, on entend ce prénom dans la saga Twilight avec Esmée Cullen, la mère de Edward Cullen (Robert Pattinson) et ses frères et sœurs. Dans la pop culture, on peut également citer Esmée Denters, chanteuse néerlandaise.

Les filles qui portent le prénom Esmée ont un fort caractère. Elles sont rigoureuses et travailleuses et sont sans cesse à la recherche de nouveaux défis. Elles ont également soif de connaissances et c’est naturellement qu’elles se placent en leader dans un groupe et prennent les devants. Avec les Esmée, il faut pouvoir suivre le rythme.

Ce prénom original, encore rare et à la douce consonance, parviendra-t-il à convaincre les parents en 2026 ?