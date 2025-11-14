Ce prénom rarissime qui commence par A n'a été donné qu'à 7 petites filles en France en 25 ans

Attribué seulement à 7 petites filles depuis l’an 2000 en France, ce prénom féminin incarne à la fois la grâce, la noblesse et la délicatesse. Un choix singulier, qui se démarque des tendances trop vues.

Lorsqu’on devient parent, nommer un bébé fait partie des étapes cruciales de ce rôle. Bien souvent, les parents choisissent des prénoms qu’ils aiment et se réfèrent généralement à leur propre feeling, ou aussi à leur signification étymologique. En 2025, il apparaît cependant compliqué de trouver un prénom original tant les dérivés phonétiques et orthographiques sont apparus en masse ces dernières années.

Quel parent ne rêve pas de trouver un prénom unique, empreint de poésie et porteur de sens ? On en a peut-être trouvé un si vous attendez une fille ! Dans l’univers des prénoms rares, une pépite discrète se cache, car très rarement donné en France.

Crédit photo : iStock

À la fois biblique, historique et poétique, ce prénom porte une symbolique rare. Donner ce prénom, c’est offrir à sa fille une identité douce et élégante, empreinte de distinction.

Un prénom très rare en France

Introduit timidement en France dans les années 2000, ce prénom n’a jamais connu de vague de popularité. C’est sans doute ce qui fait sa beauté : il reste un choix de niche, réservé aux parents en quête d’un prénom à la fois élégant et méconnu. Il s'agit du prénom "Adena".

Le prénom Adena plonge ses racines dans plusieurs traditions anciennes. Issu de l’hébreu, il est le féminin d’Adina, mentionné dans l’Ancien Testament. Son sens premier : « délicat » ou « raffiné ». Dans son ancrage grec, Adena évoque aussi la noblesse et l’élévation.

Ce qui rend Adena si exceptionnel, c’est son équilibre subtil qui se situe à la croisée des racines millénaires et de la modernité sonore. Dans les pays anglophones, notamment aux États-Unis, Adena a séduit plus de 1 700 familles depuis 1975. Il s'agit d'ailleurs de la forme anglophone du prénom Éden. Ainsi, en France, il reste une véritable rareté.

Crédit photo : iStock

À l’international, Adena bénéficie d’une notoriété plus forte, notamment grâce à sa sonorité fluide et à sa richesse symbolique. Mais en France, son anonymat relatif est un atout pour ceux qui veulent un prénom singulier et intemporel. Pour preuve, le prénom n’a été attribué qu’à sept filles en France sur les 25 dernières années.

Choisir un prénom rare traduit souvent une volonté de donner à son enfant une personnalité distincte. Dans l’imaginaire collectif, Adena incarne une sensibilité prononcée, une empathie naturelle et une noblesse intérieure.

Crédit photo : Peaches

Les petites filles prénommées Adena sont souvent perçues comme apaisantes et bienveillantes, diffusant autour d’elles une atmosphère de sérénité. Leur discrétion n’a rien d’effacé : elle traduit une force tranquille qui rassure et inspire. Leur prénom devient alors un moteur de confiance en soi, un rappel permanent de leur singularité.