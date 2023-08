Malgré ses 102 ans, cette femme donne toujours des cours de natation à des bébés

Du haut de ses 102 ans, cette Américaine apprend toujours aux bébés à nager. Une profession qu’elle exerce depuis plus de 50 ans.

Cela fait plus de 50 ans que Peggy Konzack, une Américaine âgée de 102 ans, donne des cours de natation à des bébés. Celle qui est originaire de la ville de Roseburg (Oregon) exerce au sein d’une association locale (YMCA).

Crédit Photo : Amber Gries

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la centenaire avait choisi une voie professionnelle complètement différente. En effet, cette dernière souhaitait devenir coiffeuse. Elle avait même entamé une formation. Mais le destin en a décidé autrement.

Peggy est née à Los Angeles le 5 juin 1921. Elle a ensuite déménagé à Butte, dans le Montana, où elle a rencontré son époux. En 1945, le couple s’installe à Roseburg. À l’époque, Peggy et son mari deviennent des membres actifs de la communauté.

Crédit Photo : Amber Gries

Alors qu’elle était âgée de 46 ans, elle a été informée que le professeur de natation quittait la région et qu’il avait besoin de quelqu’un pour le remplacer. La quadragénaire s’est donc proposée pour prendre en charge les cours.

Jugée trop vieille pour le poste, Peggy - qui n’avait pas beaucoup d’expérience - a fait tout son possible pour obtenir un certificat d’enseignement. Finalement, elle a réussi les tests haut la main.

Crédit Photo : Amber Gries

«Cela me rend heureuse»

Aujourd’hui, Peggy donne toujours des cours aux tout-petits : «Cela me rend heureuse. Je suis heureuse de travailler avec les enfants et les bébés et j’apprécie la relation que j’entretiens avec les parents», a-t-elle indiqué au magazine People.

Comme le rapporte le site d’information, la vieille dame est restée engagée dans la communauté même après le décès de son mari en 2021. Elle travaille généralement les lundis et les mercredis. Toutefois, elle revient au YMCA les autres jours de la semaine pour nager.

Crédit Photo : Amber Gries

Crédit Photo : Amber Gries

Crédit Photo : Amber Gries

Malgré son âge avancé, Peggy est en bonne santé, notamment grâce à son mode de vie actif : « Je nage et j’enseigne, puis je rentre à la maison. Je me sens bien et je suis prête à attaquer le reste de la journée. Cela me permet de tenir le coup», a confié la centenaire.

Une chose est sûre : cette superwoman du quatrième âge est un exemple pour nous tous.