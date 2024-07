Ces 4 coutumes françaises uniques vont choquer les touristes pendant les JO de Paris

Près de 10 millions de visiteurs étrangers sont attendus à Paris à l’occasion des Jeux Olympiques. Arrivés dans la capitale, les touristes pourraient être surpris par certaines coutumes et devront s’adapter à “l’art de vivre à la française”.

Il ne reste plus que quelques jours avant le lancement des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour l’occasion, près de 10 millions de touristes venus du monde entier sont attendus dans la capitale. Une fois sur place, ces derniers pourraient être surpris par certaines aspects de notre culture.

En France, nous avons des comportements et des traditions qui n’existent pas dans les autres pays et qui peuvent surprendre les touristes. Voici les coutumes françaises qui pourraient choquer les étrangers venus assister aux Jeux Olympiques.

Regarder les épreuves sportives en terrasse

Qui n’est jamais allé dans un bar en terrasse pour regarder un match de foot avec ses amis ? Cette activité est typiquement française. Cet été, il ne sera pas rare de voir de nombreux parisiens boire un verre en terrasse et rester sur place pendant des heures afin de regarder les compétitions sportives des JO.

Faire la bise

C’est une tradition 100% française : faire la bise à nos proches, mais aussi aux personnes que l’on ne connaît pas. Dans les autres pays, les habitants se contentent de dire bonjour, serrer la main ou faire un mouvement de tête. En arrivant en France, de nombreux touristes risquent d’être déconcertés par cette habitude. Quand à savoir s’il faut faire une, deux ou trois bises, cela dépend de chacun…

Traverser la rue n’importe où

Dans certains pays, les habitants ne s’aventurent jamais en-dehors des passages piétons. C’est le cas en Allemagne ou au Japon, où il est interdit de traverser n'importe où, et ce même s’il n’y aucun véhicule à l’horizon. En France, notre comportement est bien différent : il est courant de traverser la rue même quand le bonhomme est rouge ou en dehors des passages piétons.

Le manque d'amabilité

Si vous prenez les transports en commun à l’étranger, vous verrez de nombreuses personnes se parler alors qu’elles ne se connaissent pas. Une amabilité qu’on ne retrouve pas à Paris puisque les Français sont réputés pour être peu sociables et froids. En plus de cela, nous avons l’habitude de râler beaucoup à cause de la météo, du monde et des retards de transport, ce qui risque d’interloquer les étrangers.