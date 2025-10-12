Ces 5 comportements bizarres sont révélateurs qu'une personne vous ment, selon un agent du FBI

Dans un livre devenu best-seller international, Joe Navarro, un agent du FBI, révèle comment le langage corporel peut désigner un menteur ou une menteuse.

Bien que de nombreuses relations soient fondées sur la confiance, parfois les gens mentent en espérant obtenir ce qu’ils veulent. Bien sûr, il serait plus facile de repérer tous les menteurs s’ils étaient frappés du syndrome de Pinocchio. Mais malheureusement, ce n’est pas le cas.

Dans une étude de l’université du Massachusetts, les chercheurs ont découvert que 60% des adultes ne peuvent pas avoir une conversation de dix minutes sans mentir, en moyenne trois mensonges par session de 10 minutes. Ces chiffres ne sont pas seulement choquants, mais apparemment pires pour ceux dont les parents ont menti de manière compulsive en grandissant. Selon une autre étude, à l’âge de quatre ans, 90 % des enfants ont compris ce concept sournois et méfiant, et cela ne fait qu’empirer.

Crédit photo : iStock

Sais-tu comment repérer un menteur ? Bien que nous puissions détecter les mensonges environ 54 % du temps avec précision, nous pensons qu’il est utile de connaître quelques moyens plus fiables pour attraper un menteur.

Joe Navarro, membre fondateur de l’unité d’analyse comportementale du FBI et auteur du best-seller international “What Every Body is Saying : An Ex-FBI Agent’s Guide To Speed-Reading People”, conseille de prêter une attention particulière au langage corporel.

Crédit photo : William Morrow Paperbacks

Selon lui, les menteurs illustrent plusieurs comportements indicatifs d’un malaise psychologique, d’une anxiété ou d’une détresse lorsqu’on leur pose une question.

1. Se ronger les ongles

L’agent du FBI suggère que les muscles de notre visage ne sont pas sous contrôle conscient complet. Ainsi, certains muscles, comme la mâchoire trahiront le menteur, surtout dans des situations hautement émotionnelles comme lorsque l’on se ronge les ongles.

Crédit photo : iStock

2. Se mordre les lèvres

Lorsque nos lèvres sont mordues, cela illustre souvent des informations essayant d’être retenues. Indicateur d’une anxiété extrême, retenant l’agression ou la colère, nos bouches en disent beaucoup quand nous sommes nerveux. Alors que leurs lèvres s'assèchent, les menteurs se retrouvent à se les humecter et à avaler plus de salive que d’habitude lorsqu’ils ont du mal à trouver les mots appropriés.

3. Cacher ses pouces

Quand quelqu’un ment, il commence à s’agiter. Les signes d’insécurité incluent le fait de toucher le nez et les yeux, de détourner le corps, de tourner les pieds vers une sortie et de baisser ou cacher les pouces. Parfois, les menteurs peuvent même inconsciemment placer des objets entre vous deux dans un effort pour s’éloigner.

4. Éviter tout contact visuel

Bien que rompre le contact visuel ne soit pas un véritable indicateur de mensonge, les menteurs éviteront souvent de regarder les gens dans les yeux. Cependant, s’ils maintiennent un nombre anormal de contacts visuels, ils travaillent plus dur pour maintenir le mensonge. Inversement, si la personne a des yeux fuyants, c’est un signal de détresse infaillible qu'elle cherche subconsciemment une voie d’évacuation.

Crédit photo : iStock

5. Leurs phrases semblent ne jamais finir

Une étude de l’université de Harvard a découvert que les gens qui mentent ont tendance à utiliser beaucoup plus de mots que ceux qui disent la vérité. Cela est dû à un besoin de convaincre l’auditeur de ce qui se dit, plutôt que de lui dire directement. Les chercheurs appellent cela « l’effet Pinocchio » car la longueur d’une phrase augmente avec un mensonge.

En plus de prendre un ton réservé et peut-être de raconter leur histoire dans un ordre chronologique strict, les menteurs n’utiliseront pas de contractions dans leurs dénégations, mais ils éviteront ou confondront les pronoms. Tout en donnant des négations très spécifiques, les menteurs ont également tendance à trop insister sur leur véracité avec un langage qualificatif comme « Honnêtement », « Pour te dire la vérité » ou « Je jure ».

De plus (sauf pour les acteurs professionnels), les menteurs bégayeront ou hésiteront généralement lorsqu’ils parleront et répondront aux questions par une question, tout en restant très brefs.

Voici donc autant de comportements qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui soulignent une nervosité et une anxiété lorsqu'une personne craint de voir son vrai visage révélé.