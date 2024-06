Tombée enceinte à 16 ans, elle avait promis à ses parents de poursuivre ses études... et vient d'obtenir son diplôme !

Alors qu’elle était enceinte, une adolescente américaine a fait une promesse à ses parents : celle de continuer à aller l’école. Résultat : elle a décroché son diplôme deux ans plus tard.

Fabiola Solis Cisneros n’est pas une lycéenne comme les autres. Du haut de ses 18 ans, cette adolescente originaire de Californie (États-Unis) est aussi une jeune maman.

Le moins que l’on puisse dire, c’est Fabiola n’a rien à envier aux super-héros. La raison ? Elle a réussi ses examens de fin d’année tout en s’occupant de son enfant en bas âge.

Mais ce n’est pas tout ! L’obtention de son diplôme lui a permis de tenir la promesse qu’elle avait faite à sa famille après être tombée enceinte, rapporte le média américain People.

Alors qu’elle était âgée de 16 ans, Fabiola a découvert qu’elle attendait un enfant. À l’époque, la jeune fille avait presque terminé sa deuxième année de lycée.

Crédit Photo : Shutterstock

Face à cette situation, cette dernière a fait le choix de garder son bébé. Fort heureusement, elle a pu compter sur le soutien de ses sœurs. Toutefois, la future maman avait très peur de la réaction de ses parents.

« Je ne sais pas si vous connaissez les parents mexicains (…) Nous étions nerveuses à l'idée de l’annoncer à notre mère, mais nous avions tous une peur bleue de notre père», explique Fabiola auprès de People.

Selon ses dires, son père s’est mis en colère et a menacé de la mettre à la porte. Toutefois, les tensions se sont apaisées peu de temps après. «Il ne voulait pas que je me batte seule et m’a laissée rester à la maison», confie la jeune fille.

Elle a également promis à son père de continuer ses études après la naissance de l’enfant.

Elle décroche son diplôme et fait la fierté de son père

Quelques mois plus tard, Fabiola a accouché d’un petit garçon prénommé Xavier. Une chose est sûre : l’arrivée du nourrisson a bouleversé le quotidien de toute la famille. D’après la lycéenne, son père a ressenti une connexion immédiate avec son petit-fils : «C’était le coup de foudre», raconte la jeune maman.

Crédit Photo : Fabiola Solis Cisneros

Après la naissance de son fils, Fabiola a travaillé dur pour décrocher son diplôme. Dans un premier temps, elle a décidé de suivre des cours à distance. Le hic ? Malgré toute sa bonne volonté, elle s’est rendu compte que cela ne lui convenait pas.

Par chance, sa mère a accepté de s’occuper du bébé pour que Fabiola puisse retourner à l’école.

« J'ai bénéficié du soutien de tout le monde, du père de mon bébé à mes sœurs, en passant par ma mère et certains de mes professeurs. Je n’ai jamais été seule (…) J'ai commencé à avoir de meilleures notes, mon père a commencé à me parler. Et puis j'ai trouvé un emploi à temps partiel, ce qui m'a permis d'atteindre mes objectifs».

Crédit Photo : Fabiola Solis Cisneros

Grâce à son courage et au soutien de ses proche, Fabiola a obtenu son diplôme de fin d’année après bien des épreuves. Concernant son avenir, celle qui aimerait devenir psychologue ou infirmière prévoit d’entrer à l’université dès l’automne prochain.

«J'aimerais travailler dans les écoles pour aider ceux qui ont des difficultés et leur faire comprendre qu'ils peuvent réussir», conclut la future étudiante.