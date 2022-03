Ces grands-parents refusent d'appeler leur petit-fils par son prénom, le jugeant « affreux »

En Grande-Bretagne, des grands-parents n'ont pas du tout accepté le prénom donné à leur petit-fils, à tel point qu'ils refusent de l'appeler par son prénom.

Quand on prévoit l’arrivée d’un bébé, il n’est pas toujours facile de trouver un prénom. Une fois que le choix des parents est fait, celui-ci peut ne pas plaire aux autres membres de la famille. En effet, chaque personne a ses propres goûts, notamment quand les générations sont différentes.

C’est ce qu’il s’est passé chez une famille britannique, où les grands-parents n’ont pas accepté le prénom donné à leur petit-fils, à tel point qu’ils ont décidé de ne jamais l’utiliser.

« Mon beau-fils et sa petite-amie ont récemment donné un prénom terrible et prétentieux à leur nouveau-né. Nous avons été très diplomates et avons dit des choses comme ''Oh, c’est inhabituel'' mais ils ont commencé à remarquer que nous n’utilisons pas son prénom en discutant, et cela devient tendu », a-t-elle expliqué sur le forum Mumsnet.

Ils refusent le prénom de leur petit-fils

Le petit garçon s’appelle Stormy-Water Cloud, ce qui peut se traduire en français par « nuage d’eau orageuse ». Ce prénom original a une grande signification pour le couple, car ils ont réussi à trouver du sens dans les prénoms pour raconter leur histoire.

« Le mot Stormy représente leurs vies avant qu’ils se rencontrent, Water la continuité et l’infinité de leur amour l’un pour l’autre, et Cloud l’éclaircie quand ils ont appris qu’ils attendaient un enfant. C’est totalement leur choix, bien sûr. Personnellement, je pense que c’est un peu nul. Je suis juste heureuse qu’ils ne nous aient pas demandé directement ce que nous en pensions parce que je mens très mal », a-t-elle confié.

Ainsi, les grands-parents ne prononcent jamais le prénom de leur petit-fils et parlent de lui en disant « le petit » ou « le bébé ». En racontant son histoire sur le forum, cette grand-mère a essayé d’obtenir des conseils de la part des internautes. Cependant, la majorité d’entre eux lui ont expliqué qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’accepter ce prénom, qui reste le choix de ses parents.