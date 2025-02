Ces nouveaux radars, conçus pour flasher des infractions bien particulières, débarquent sur les routes en mars

Ils doivent flasher de nouvelles infractions ciblées par le gouvernement. De nouveaux radars vont mener la vie dure aux automobilistes et leur coûter une amende salée, à partir du mois prochain.

Les automobilistes devront redoubler de vigilance sur les routes dès le mois de mars. S’il en va principalement de leur sécurité sur les routes, il en va aussi de leur porte-monnaie. Ainsi, dès le 3 mars prochain, de nouveaux radars feront leur apparition dans le pays.

Afin de garantir encore plus la sécurité des automobilistes et de faire respecter le Code de la route, le gouvernement a décidé d’augmenter le nombre de radars en France. Ces radars ne contrôleront pas la vitesse des conducteurs. Ils seront en charge de détecter plusieurs infractions. Et pas n’importe lesquelles.

Selon la Sécurité routière, un tiers des accidents est lié à des distractions, notamment provenant des téléphones portables. Afin de réduire ce chiffre et les dommages que ces appareils peuvent causer au volant, le gouvernement fait appel à de nouveaux radars, qui auront la lourde tâche d’identifier les conducteurs utilisant leur smartphone au volant.

Une amende salée avec les nouveaux radars

Mais ce n’est pas tout. Les radars auront aussi pour mission de détecter si les conducteurs portent bien leur ceinture de sécurité et respectent bien les distances requises entre les véhicules. Les automobilistes doivent, plus que jamais, faire attention à leur façon de conduire.

Par ailleurs, ces infractions étant très répandues, elles pourraient rapporter gros au gouvernement. Ce dernier a d’ailleurs déjà fait des tests. Depuis plusieurs mois, ces nouveaux radars ont pris place à Paris, sur le boulevard périphérique ou sur les autoroutes A1 et A13. Ces radars se caractérisent par leur forme circulaire de couleur grise et de forme rectangulaire de couleur noire.

Si vous êtes flashé par l’un de ces nouveaux radars pour l’une des infractions mentionnées plus haut, vous risquez une amende s’élevant à 135 euros et une possible perte de 3 points selon le degré d’infraction commis, d’après le site de la Sécurité routière.

Enfin, gardez à l’esprit que ces radars sont également programmés pour détecter d’autres infractions et que les amendes peuvent, de fait, se cumuler.