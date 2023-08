Ces trois conseils vont vous permettre de garder votre bronzage le plus longtemps possible

Être bronzé, c'est plutôt chouette et c'est le fruit d'un long travail : celui d'avoir entrechoqué votre épiderme avec un tas de photons pendant des heures et des heures. Forcément, on souhaite tous garder le plus longtemps possible ce résultat obtenu à la sueur du front (littéralement).

Le mois d'août approche de sa fin et avec lui, pour beaucoup, les vacances d'été. Elles sont pour la plupart les plus attendues de l'année, celles qui permettent de s'extirper quelque part en France ou à l'autre bout du monde voyager, faire la fête ou tout simplement se dorer la pilule tranquillement, cocktail et roman à la main (voire les trois en même temps) : de quoi revenir parfaitement ressourcés.

Et si vous avez eu la chance d'augmenter votre taux de mélanine et d'avoir un teint halé à faire pâlir vos collègues, peut-être (sans doute ?) souhaiteriez-vous garder votre bronzage le plus longtemps possible. Voici trois astuces qui vous aideront dans cette noble tâche.

L'hydratation est primordiale !

Commençons par la plus précieuse et efficace des astuces pour garder votre bronzage : l'hydratation… de la peau. Pour l'hydratation tout court, il est déjà conseillé en temps normal de boire beaucoup d'eau et il faut justement continuer : n'hésitez pas à boire entre 1,3 et 2 litres d'eau par jour, où plus en cas d'efforts ou de fortes températures.

Cela aidera à garder le bronzage et par dessus-tout, n'hésitez pas à revigorer votre peau (bronzée) avec de la crème hydratante. En gros, cela permet de ralentir un processus assez naturel ou votre peau se renouvelle avec de nouvelles couches. Comme ça, le bronzage dure plus longtemps.

Crédit image : iStock

Bien manger

Alors attention, par bien manger, on entend manger les bons aliments qui permettront de garder votre bronzage un maximum. Pour cela, il faut viser tous ceux riches en bêta-carotène, un élément qui se transforme après en vitamine A et qui stimule la production de mélanine (ce qui donne justement le bronzage).

En gros, sachez que la tomate, l'abricot, la carotte, le melon ou encore la pastèque contiennent beaucoup de bêta-carotène. On espère que vous aimez ça.

Crédit image : iStock

Mettre la gomme sur les gommages

Tout est dit : des gommages de peau permettent tout simplement d'aider au bronzage de rester plus longtemps. Quand on fait un gommage, on élimine les cellules mortes présentes dans notre peau, soit les petits éléments qui viennent s'entremêler avec la mélanine et qui peuvent ternir le teint.

Attention toutefois à ne pas opter pour quelque chose de trop irritant (le gant de crin, par exemple) et de se diriger plutôt vers les gommages plus doux.

Crédit image : iStock

Voilà, maintenant, vous savez tout : encore faut-il être bronzé, en revanche !