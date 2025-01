Ces X prénoms sont considérés comme les plus compliqués à porter

Ce n’est pas un secret, certains prénoms sont plus lourds à porter que d’autres, généralement à cause de certaines références historiques ou culturelles peu glorieuses.

Si vous êtes en train d’attendre un enfant, la réflexion sur le prénom à lui donner doit certainement susciter un débat passionnant. Le prénom est une affaire de sensibilité et il est indispensable d’avoir un consensus puisque c’est finalement le futur enfant qui aura la lourde charge de l’assumer toute sa vie.

Pour Claire Tabarly Perrin, autrice de L’Officiel des prénoms, il est important qu’un prénom donné évoque un belle histoire, afin de provoquer une confiance en soi et une fierté chez l’enfant.Ainsi, on pense souvent aux prénoms qui ne feront pas l’objet de moqueries ou de réflexions malvenues pour permettre à votre enfant de ne pas développer de problèmes d’égo vis-à-vis de son prénom. Cependant, il existe évidemment des prénoms qu’il ne faudrait pas choisir pour des raisons évidentes, entre références historiques et culturelles.

Crédit photo : iStock

Cassandre

Le prénom de Cassandre trouve sa référence dans la mythologie grecque. Fille de Priam, roi de Troie, elle se retrouve maudite par Apollon à qui elle a refusé ses avances. Sa malédiction : elle est capable de voir le futur mais personne ne la croit jamais. Ainsi, le prénom de Cassandre est soit associé aux mauvaises nouvelles, soit à une lanceuse d’alerte.

Tanguy

La référence semble évidente tant elle a marqué une génération avec le film “Tanguy”. Ce long-métrage racontait l’histoire d’un jeune homme qui refusait de quitter le domicile familial malgré son âge et sa situation professionnelle. Le prénom Tanguy est donc passé dans l’imaginaire collectif comme celui d’un adulte qui refuse de quitter ses parents.

Crédit photo : TF1 Films Production

Adolphe, Adolf ou Franco

Avec ces prénoms, le doute n’est pas permis. Les références à des dictateurs qui sont associés aux heures les plus sombres de l’Histoire sont tellement évidentes qu’il vaut mieux éviter d’appeler son enfant comme cela. Par ailleurs, dans le film “Le Prénom”, le prénom Adolphe suscite une polémique, sur un ton comique, pour ces mêmes raisons. Autre exemple, l’entraîneur autrichien de l’AS Monaco s’appelle Adolf Hutter mais préfère être appelé "Adi", conscient de la ressemblance phonétique avec l’ancien dictateur nazi avec lequel il ne veut pas être associé, à raison.

Crédit photo : AS Monaco

Loana

Bien malgré elle, Loana fut la première personnalité sulfureuse de la télé-réalité avec cette image de bimbo blonde prenant du bon temps dans la piscine. À l’instar de Loana, les prénoms devenus célèbres grâce à la télé-réalité sont généralement très délicats à assumer pour les personnes qui les portent.

Vous avez compris le concept : certains prénoms comportent donc un historique douloureux qui pourrait pourrir le quotidien de votre enfant si vous le lui donnez.