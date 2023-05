Elle gagne 500 euros de pourboire par jour en tant que barmaid sur un terrain de golf, mais parfois les choses vont trop loin

Cassie Holland est une Américaine de 26 ans qui travaille comme «cart girl» sur un terrain de golf de Las Vegas. Son métier, qui consiste à servir des boissons aux golfeurs à bord d’une voiturette, est une véritable mine d’or.

Du haut de ses 26 ans, Cassie Holland travaille depuis deux ans comme «cart girl» sur un terrain de golf huppé situé à Las Vegas (États-Unis). En d’autres termes, la jeune femme sert des boissons aux golfeurs à bord d’une voiturette. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son job de barmaid est une véritable mine d’or. En moyenne, Cassie gagne entre 400 et 500 dollars de pourboires par jour en plus de son salaire.

Celle qui est suivie par 2,1 millions d’abonnés sur TikTok a pris l’habitude de documenter son quotidien sur le célèbre réseau social.

Crédit Photo : Cassie Holland

Cassie Holland a décidé de devenir «cart girl» après avoir perdu son emploi à cause du Covid-19 : «À l’époque, quelqu’un m'avait parlé d'un poste de barmaid sur un terrain de golf. Je ne savais pas vraiment ce que cela signifiait, mais j'avais besoin d'un emploi, alors je me suis renseignée, et cela a changé ma vie», explique l’influenceuse dans les colonnes du magazine Insider.

Avant d’ajouter : «Lorsque j’ai commencé à travailler, je ne connaissais rien au golf (…) J’ai beaucoup appris en écoutant les golfeurs. J’ai même commencé à y jouer car ce sport est un excellent moyen pour s’aérer l’esprit et rester actif».

Crédit Photo : Cassie Holland

«Ce qui compte pour moi, c’est de m’amuser sur le terrain»

Selon ses dires, le meilleur moyen d’obtenir des pourboires est de rester soi-même tout en étant positif : «Je pense que l'apparence n'a pas vraiment d'importance, tant que vous offrez aux golfeurs une bonne expérience».

La jolie blonde mise aussi sur la décoration de son chariot pour attirer l’attention de la clientèle. Mais ce n’est pas tout ! Elle n’hésite pas à faire des blagues et autres remarques amusantes pour créer des liens avec les joueurs.

Toujours selon ses dires, l’hiver est une période calme pour les golfeurs, mais Cassie fait tout son possible pour s’en sortir : «Les pourboires ne sont pas aussi élevés qu’en été. Je pense aussi que cela a quelque chose à voir avec le changement de mes tenues», a-t-elle confié au média américain. Vous l'aurez compris, ses pourboires dépendent parfois des tenues qu'elle porte. Outre cette information, elle explique que son job crée aussi des situations gênantes, notamment lorsque des joueurs souhaitent offrir des verres à des femmes et que ces dernières refusent.

Malgré cela, Cassie ne regrette pas son choix : «Ce qui compte pour moi, c’est de m’amuser sur le terrain. Parfois, je passe une mauvaise journée et je me souviens que je fais un travail merveilleux dans lequel je peux gagner beaucoup d’argent».

Crédit Photo : Cassie Holland