Selon une étude, voici l'âge auquel vous êtes le plus intelligent, avant le grand déclin cognitif

Une femme en pleine réflexion

À quel âge atteint-on le pic de notre intelligence ? Une étude le dévoile et le résultat va vous surprendre…

Ce n’est plus un secret, il existe plusieurs formes d’intelligence : l’émotionnelle, celle liée à la gestion et la compréhension de nos émotions et celle des autres, l’intelligence cristallisée, qui correspond à nos connaissances et à notre expérience acquise, et enfin l’intelligence fluide, celle qui nous permet de raisonner, ou de résoudre des problèmes plus facilement.

Selon chaque individu, l’intelligence atteint un niveau précis, mais il existerait un âge, où, pour tous les types d’intelligence, elle serait à son pic.

Une femme d'âge mur en train de sourire 
À quel âge est-on le plus intelligent ?

Comme le rapporte une étude menée en 2025 par l’École de sciences psychologiques, Université d'Australie-Occidentale, en Australie et la Faculté de psychologie, Université de Varsovie en Pologne, il y a un âge précis durant lequel l’intelligence est à son apogée. En effet, pour obtenir ce résultat, les tendances liées à l’âge ont été examinées selon 16 dimensions clés liées aux fonctions cognitives et à la personnalité. Sans surprise : les trajectoires d’âge varient considérablement : certains traits déclinent, d’autres s’améliorent avec l’âge.

On apprend notamment que l'intelligence fluide, qui atteint son apogée vers 20 ans et décline significativement à l'âge adulte. Il faudra toutefois attendre 55 ans pour atteindre son pic d’intelligence. Oui, vous avez bien lu.

La maturité : la clé de l'intelligence ?

Selon l’étude, le fonctionnement global (toutes intelligences confondues) atteint son apogée vers la fin de la quarantaine, entre 55 et 60 ans. En conclusion, les chercheurs ont précisé :

“Bien que de nombreuses études soulignent le déclin des capacités cognitives fluides au début de l'âge adulte, nos résultats suggèrent que, si l'on considère des traits adaptatifs plus larges, les capacités fonctionnelles humaines atteignent leur apogée au milieu de la vie. Par conséquent, les personnes les mieux adaptées aux rôles de leadership, de jugement ou de direction à enjeux élevés ont probablement entre 55 et 60 ans, et sont peu susceptibles d'avoir moins de 40 ans ou plus de 65 ans.”

