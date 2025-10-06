Cette association a créé un vélo solaire en kit, à petit prix et à monter soi-même qui rencontre un grand succès

Fort du succès de son invention, une association offre un guide d’assemblage gratuit pour que tout le monde puisse bénéficier de ce mode de transport doux à construire soi-même.

Une association de Blois, dans le Loir-et-Cher, a créé un vélo solaire à fabriquer soi-même. Quatre sièges, des cagettes, un châssis équipé de trois roues de vélo et un panneau photovoltaïque, et voilà le « vhélio ».

Ce vélo écolo est né durant le confinement dans le garage de Grégory Barrier, raconte le site Reporterre. Ce chef d’entreprise orléanais ne trouvait pas de vélo pouvant transporter sa famille et ses courses. Alors, il a décidé de créer le sien, un vélo de 200 kg répartis sur 2 mètres de long et 85 centimètres de large qui se recharge à l’énergie solaire.

Crédit photo : coffeekai/ iStock

Dans la foulée, l’association Vélo solaire pour tous est créée et attire des adeptes. Nombre d’entre eux sont intéressés à l’idée de voyager propre selon leurs envies.

« J’ai eu plein de retours de personnes qui cherchaient aussi à inventer un véhicule complémentaire au vélo et à la voiture. Avec des amis, on a donc décidé de diffuser au maximum ce qu’on faisait, et comment on le faisait », explique Grégory Barrier.

Un vélo solaire accessible à tous et à un prix réduit

Crédit photo : Reporterre

Afin de partager sa création au plus grand nombre, Vélo solaire pour tous n’hésite pas à proposer un kit d’assemblage gratuit depuis 2023. Le projet est ainsi axé sur le partage et le low-tech, notamment. En plus, le kit de l’association permet à toutes les bourses de mettre au point son vhélio. Il faut compter 4 000 euros pour le prototype. À titre de comparaison, un vélo électrique vendu dans le commerce affiche un prix entre 2 000 et 10 000 euros sans recharge, précise Reporterre.

Le plus dur reste ensuite à faire : trouver toutes les pièces détachées compatibles entre elles et monter le vélo soi-même. Heureusement pour cela, l’association organise des ateliers collectifs. Cela se transforme en moment convivial et de partage. Et cela fonctionne. Depuis 2021, « il y aurait plus de 100 vhélios en circulation », se réjouit son concepteur.

Des personnes des quatre coins de la France se sont d’ailleurs rendues aux rencontres nationales de l’association le mois dernier. Balades, voyages, courses, travail etc, certains ne peuvent plus se passer de leur vélo solaire. « Je peux faire jusqu’à 360 km par jour », assure Antoine, un Ariégeois qui ne dépense plus une goutte de pétrole.

Crédit photo : Reporterre

Les possibilités sont multiples et le vhélio est accessible à tous les âges. De ce fait, une industrialisation serait proche. « On voudrait aboutir à un vhélio en kit qu’on pourrait commander en ligne directement et assembler soi-même », ajoute Grégory Barrier qui peut compter sur le soutien de l’Ademe (agence de la transition écologique). En revanche, le collectif ne veut pas déposer de brevet, une démarche importante qui s’inscrit dans leur désir : celui du partage.