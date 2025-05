Elle gagne 200 000 € par mois avec ses vidéos de mathématiques... sur un site porno

Apprendre les maths sur un site porno ? C’est désormais possible grâce à Zara Darcy, une chercheuse en bio-ingénierie.

Du haut de ses 25 ans, Zara Darcy est à la tête d’un business très lucratif. Il faut dire que cette chercheuse indépendante en bio-ingénierie a mis au point un concept pour le moins innovant.

En effet, la jeune femme publie des vidéos de vulgarisation scientifique sur la plateforme OnlyFans, ainsi que sur Pornhub, un site classé X.

Crédit Photo : Instagram

Passionnée par son métier, l’influenceuse américaine décrypte les fondamentaux des mathématiques, explique les bases de la programmation et simplifie les notions et créé du contenu autour de l’intelligence artificielle.

« J’aime me focaliser sur les concepts de base que les gens ont généralement le plus de mal à comprendre, car ils sont très mal expliqués », explique-t-elle.

Un salaire à six chiffres

Comme nous le précisons dans cet article, Zara Darcy s’est s’abord lancée sur YouTube. Le hic ? Elle ne gagnait pas suffisamment d’argent à cause des contraintes imposées par la plateforme.

C’est dans ce contexte que la créatrice de contenu s’est tournée vers des sites pour adultes.

« J’ai posté les mêmes vidéos de sciences sur Pornhub juste pour voir si ça deviendrait plus viral et si j'allais gagner plus d'argent. Ça a été le cas », explique-t-elle.

Crédit Photo : Instagram

Sur OnlyFans, la jeune femme a rencontré un grand succès avec ses vidéos pédagogiques et ses tenues moulantes.

« OnlyFans était juste un projet annexe pour moi, mais j'ai déjà réussi à gagner un million de dollars. J'ai pu rembourser l'hypothèque de mes parents, je me suis acheté une voiture et je n'ai pas eu à prendre de prêt étudiant », détaille Zara Darcy.

Aujourd’hui, la scientifique amasse la coquette somme de 250 000 dollars par mois (environ 220 367 euros).

Crédit Photo : Instagram

Des abonnés conquis

Cette liberté financière a eu impact sur sa carrière puisque cette dernière a décidé d’arrêter son doctorat à l’Université du Texas. Un choix assumé que la principale concernée ne regrette pas :

« J'ai rapidement réalisé que je voulais une vie plus indépendante et où je n'étais pas liée à une institution. Je voulais avoir la liberté de travailler sur des projets qui me tiennent à cœur », précise-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Pornhub m'a donné plus de libertés pour atteindre différents types d'audiences et des gens qui sont plus curieux et ouverts d’esprit ».

Crédit Photo : Instagram

Une chose est sûre : son contenu ne passe pas inaperçu et en étonne plus d’un, comme le montrent ces commentaires :

« Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais en cherchant ‘schoolgirl’» ; «Il est trois heures du matin et je regarde ça... j'ai besoin d'une thérapie» ; «J'ai vraiment révisé avec ses contenus, merci car j'ai eu un score de 86 », peut-on lire parmi les réactions.

De son côté, Zara Darcy utilise les mentions «étudiante» et «gros seins» pour attirer des abonnés.