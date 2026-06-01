Il retrouve sa mère biologique 36 ans après avoir été enlevé et adopté illégalement

Il a été arraché à sa mère alors qu’il n’était qu’un bébé. En menant ses recherches une fois adulte, il a découvert la vérité et entrepris de la retrouver.

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Kyle Adler sait depuis tout petit qu’il a été adopté à neuf mois par une famille américaine. Aujourd’hui âgé de 36 ans, celui qui a grandi près de Chicago est en réalité né au Chili en 1989 sous le prénom de Marcos Antonio, renseigne le site Associated Press. Une fois devenu adulte, Kyle a décidé d’enquêter sur ses origines.

Une adoption illégale sous la dictature Pinochet

Le site américain nous apprend que sa mère est Ana Maria Navarrete, qui n’avait que 19 ans lorsqu’elle a eu son bébé. En proie à des difficultés financières, celle qui vivait dans le sud du Chili, à Coronel, a alors fait appel à une femme pour s’occuper de son bébé lorsqu’elle travaillait. Mais, un jour, tout a basculé.

En rentrant du travail, la nourrice a raconté à Ana qu’un couple d’Américains avait emmené son bébé. Un enquêteur, à qui elle avait fait appel, a appris à Ana que son bébé avait sûrement été victime d’une adoption illégale, très répandue sous le régime du dictateur Augusto Pinochet.

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Des retrouvailles émouvantes

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Les mois et les années qui ont suivi ont été douloureux pour Ana. Cependant, elle n’a jamais perdu espoir de revoir un jour son fils. C’est en 2017 que ce dernier s’est rapproché de l’organisation Nos Buscamos qui aide les personnes adoptées grâce à des tests ADN. Kyle Adler est tombé des nues quand il a appris qu’il avait été, comme bien d’autres enfants du Chili de l’époque, adopté illégalement.

La nouvelle fut difficile à digérer pour Kyle, qui a décidé d’interrompre ses recherches le temps de se recentrer sur lui. Ce n’est qu’en 2025 que le site MyHeritage lui a indiqué un lien de parenté avec Ana Maria Navarrete.

En février 2026, Kyle a enfin pu rencontrer sa mère pour la première fois depuis 36 ans.

C’est à l’aéroport qu’ils se sont retrouvés avant que Kyle ne parte sur les traces de ses premiers mois d'existence au Chili. De l’hôpital où il est né à la maison dans laquelle il vivait, avant son départ pour les États-Unis. Kyle pense que ses parents adoptifs, aujourd’hui décédés, ne savaient rien du réseau illégal d’adoption.

Aujourd’hui, il peut ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.