«J'ai 63 ans mais je rajeunis chaque année», elle dévoile son secret pour paraître toujours plus jeune

Gym Tan est une femme âgée de 63 ans qui ne fait pas son âge. Sur TikTok, elle partage à ses abonnés son secret pour paraître aussi jeune dans son corps, mais aussi dans sa tête.

Gym Tan est une femme originaire de Californie qui est connue sur TikTok puisqu’elle est suivie par près de 247 000 abonnés sur le réseau social. Gym Tan est âgée de 63 ans, cependant, elle ne fait pas son âge et paraît bien plus jeune.

Passionnée de fitness, la soixantenaire a récemment partagé son secret pour rester jeune dans son corps et dans sa tête. Selon elle, elle est en meilleure forme actuellement que quand elle était plus jeune. Amatrice de footing, elle affirme courir plus longtemps et plus rapidement que quand elle avait 20 ans.

Elle dévoile son secret

Mais comment fait-elle cela ? Selon Gym Tan, il suffit de garder une vision positive de la vie en se répétant que le meilleur est à venir, même lorsque l’on dépasse la soixantaine. Elle affirme également qu’il ne faut pas penser à son âge, qui n’est qu’une barrière qui nous empêche de faire des choses.

“L’âge n’est qu’un chiffre. Concentrez-vous simplement sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui vous fait du bien. J'ai l'air plus jeune cette année que l'année dernière. J'ai 63 ans mais je rajeunis chaque année”, a-t-elle déclaré.

Gym Tan rappelle également l’importance de s’entourer de personnes qui vous apprécient et vous aiment. Sur TikTok, Gym Tan est là pour rassurer ses abonnés et leur montrer qu’il ne faut pas avoir peur de vieillir mais accepter le temps qui passe, en se disant que la vie s’améliore au fil des années.