Cette femme est convoquée par sa hiérarchie car son corps pulpeux distrait ses collègues masculins

Aux États-Unis, une employée de Costco s’est emparée de son compte TikTok pour pousser un coup de gueule contre son patron. La raison ? Elle affirme que sa hiérarchie l’a humiliée à cause de sa façon de s’habiller.

Aisha Mason est une employée de Costco - entreprise américaine de grande distribution - résidant dans le New Jersey (États-Unis). Il y a plusieurs mois, la jeune fille a vécu une expérience traumatisante au bureau.

En effet, Aisha Mason a été victime de body shaming sur son lieu de travail. Cette dernière a décidé de raconter sa mésaventure sur sa page TikTok.

Crédit Photo : Getty Images

Selon ses dires, tout a commencé lorsqu’elle a été convoquée par le service des ressources humaines. Sur place, sa hiérarchie a émis des remarques désobligeantes quant à l’apparence de son corps dans sa tenue de travail. En d'autres termes, ses formes pulpeuses étaient trop visibles. Résultat : son corps distrayait trop ses collègues masculins.

Crédit Photo : TikTok/isha.mason

« Ils m’ont dit que même si j'avais la bonne tenue, je n'avais pas la bonne morphologie pour la porter (…) Je respecte le code vestimentaire ... mais parce que les hommes continuent à me regarder, je dois venir au travail dans des vêtements plus grands», explique la jeune femme sur la plateforme chinoise.

La jeune femme reçoit le soutien des internautes

Furieuse, Aisha Mason pointe du doigt le comportement de son employeur dans sa vidéo : «Costco doit se concentrer sur des choses bien plus importantes que la forme de mon corps. Je suis embarrassée. En quoi est-ce ma faute ?».

Sans réelle surprise, sa publication - qui a été supprimée - est rapidement devenue virale. Dans les commentaires, la jeune femme a reçu une pluie de soutiens et de témoignages similaires.

«J’ai dû faire face au body shaming toute ma vie. S’il vous plaît, ne les laissez pas vous intimider ! C'est leur problème, pas le vôtre», «Cela m'est arrivé une fois au travail et j'aurais aimé me défendre. J'étais trop gênée pour me rendre compte qu'il s'agissait de body shaming», «Vous êtes magnifique et professionnelle. Non, ce n'est pas de votre faute», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Crédit Photo : TikTok/isha.mason