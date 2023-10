Cette jeune maman regrette d'avoir eu un bébé et voudrait retourner à son ancienne vie

Sur le site britannique Mumsnet, une jeune maman a récemment posté un témoignage dans lequel elle exprime ses difficultés liées à la parentalité. La naissance de son enfant a bouleversé sa vie et elle regrette de ne plus avoir de temps pour elle.

Quand on devient parent, notre quotidien change du tout au tout. Nous nous focalisons sur notre bébé, au risque de nous délaisser nous-même. En effet, il peut être difficile de trouver du temps pour soi quand on a un nouveau-né et les moments de détente deviennent rares.

C’est le constat difficile qu’a fait une jeune maman qui a posté son témoignage sur le forum britannique Mumsnet. La jeune femme vient d’avoir un bébé, aujourd’hui âgé de 10 mois, et elle éprouve des difficultés face à son nouveau rôle de mère. Dans son post, elle explique qu’elle regrette d’être devenue mère car elle ne peut plus passer du temps seule comme avant, assise dans son canapé à regarder Netflix. Elle confie qu’elle était beaucoup plus heureuse avant d’avoir un enfant, quand elle pouvait encore être seule et qu’elle avait du temps pour ses loisirs.

“Mon bébé a 10 mois. Je l’aime plus que tout au monde, a-t-elle confié. Mais je crains constamment que quelque chose de grave lui arrive. C’est une enfant adorable, brillante, heureuse, douce et assez indépendante. Mais je ne peux pas m’empêcher de regretter de l’avoir eue. Je veux juste retourner à mon ancienne vie. J’ai eu une vie calme, paisible et sans intérêt, et c’est ce que j’aime. Je suis une personne très introvertie et autonome et j’ai toujours été heureuse d’être seule, de travailler à la maison, de regarder Netflix le soir, de profiter de la nature, de dîner au restaurant et de partir en vacances de temps en temps.”

Elle regrette son ancienne vie

Bien que son bébé soit “adorable, doux et indépendant”, la jeune maman affirme qu’elle n’arrive pas à “se débarrasser du sentiment de regret” qu’elle éprouve. En plus d’avoir moins de temps pour elle, elle est constamment stressée.

“Je n’aime pas être parent, a-t-elle affirmé. Je pense que c’est principalement à cause des responsabilités, de devoir constamment divertir un bébé, de ne jamais pouvoir simplement s’asseoir et se détendre sans rien faire de la journée, de devoir toujours être en alerte.”

Crédit photo : iStock

Son témoignage a reçu près de 200 commentaires. Les internautes se sont montrés compréhensifs et ont tenu à soutenir la jeune maman dans cette étape qui peut être difficile. Quand on devient parent, les premiers mois peuvent être compliqués tant le changement est brutal. Voici quelques paroles réconfortantes que la jeune femme a reçu : “Tout cela fait partie de la parentalité, vous apprenez à prendre les choses en main à mesure qu’ils vieillissent”, “Ne vous méprenez pas, les longs brunchs arrosés appartiennent au passé, mais on retrouve beaucoup plus de soi une fois qu’ils vont à l’école”, “Ce ne sera pas comme ça pour toujours, je le promets.”