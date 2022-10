Dépitée, cette maman regrette le prénom qu'elle a donné à sa fille car personne ne sait le prononcer

Une jeune mère de famille a récemment fait part de ses regrets concernant le prénom qu’elle a donné à sa fille et la raison a de quoi surprendre.

On ne le répète jamais assez mais le choix du prénom pour un enfant peut être lourd de conséquence.

Sarah Sollars le sait mieux que quiconque !

Cette maman regrette ainsi d’avoir prénommé sa fille « Llewelyn » car personne n’arrive à prononcer ce nom. C’est ce qu’elle explique dans une vidéo TikTok devenue virale, postée le 11 octobre dernier sur le réseau social.

Elle regrette le prénom original mais imprononçable qu'elle a donné à sa fille

Sarah raconte notamment qu’elle est tombée amoureuse de ce prénom après avoir vu un célèbre long-métrage qui l’a marquée.

« Je n’avais jamais entendu ce prénom, en dehors du personnage principal de « No Country for Old Men, et c’est un film incroyable », confie ainsi la mère de famille.

Crédit photo : @sarah.r.sollars / capture d'écran TikTok

Adorant l’originalité de Llewelyn, elle fait donc le choix de donner ce prénom à sa fille, aujourd’hui âgé de 2 ans

Mais elle va très vite déchanter en s’apercevant que personne n’arrive à le prononcer.

« Je l’ai nommée 'Llewelyn' et ce que j’obtiens, c’est 'Luluin' (…) Il est 10 heures du soir et je pense à la façon dont j’ai nommé ma fille. Quoi qu’il en soit, j’ai choisi d’écrire son prénom Llewelyn et je réalise que j’aurais dû choisir Lou Ellen, c’est vraiment plus féminin », explique-t-elle ainsi, dépitée, dans sa vidéo.

Dans les commentaires de cette dernière, plusieurs internautes ont par ailleurs confié avoir vécu des expériences similaires avec leur enfant, éprouvant aujourd’hui les mêmes regrets que Sarah.

Moralité, il faut réfléchir avant de choisir !