Cette mère de trois filles éclate en sanglots en découvrant le sexe de son futur bébé

Aux États-Unis, une mère de trois filles et enceinte de son quatrième enfant a fondu en larmes après avoir découvert le sexe de son futur bébé lors de sa gender reveal party. La raison ? Elle a appris qu’elle attendait une autre petite fille.

Kendra Evans est une mère de famille américaine originaire de Californie. Il y a un mois, la jeune femme a fait le choix de partager la vidéo de sa quatrième gender reveal party sur son compte TikTok.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette fête, au cours de laquelle les futurs parents révèlent le sexe de leur bébé à leurs invités, lui a réservé une surprise de taille. En effet, cette maman de quatre filles a découvert qu’elle attendait une autre fille.

Une véritable déception pour celle qui espérait avoir un petit garçon. Sur les images, on la voit d’ailleurs fondre en larmes quand une fumée rose s'échappe d’une lanterne. Kendra, qui a depuis donné naissance à son quatrième enfant, a ressenti une vague de tristesse quand elle a su qu’elle n’aurait jamais de fils.

«Quand je suis tombée enceinte de mon quatrième bébé, je savais que c'était mon dernier et après avoir déjà eu trois filles extraordinaires, il était tout à fait naturel que je veuille bien sûr un garçon», a-t-elle indiqué à la presse.

Avant d’ajouter : « En plus, mes trois grossesses précédentes étaient toutes exactement les mêmes, alors que là tout était si différent, que dans ma tête, je m'étais juré que c'était un garçon ».

De plus, sa fille aînée souhaitait avoir un frère, mais c’est une petite Nellie qui est venue au monde.

Sa réaction divise la toile

Sans réelle surprise, la publication est rapidement devenue virale. Le clip a récolté près de cinq millions de vues et plus de 5000 commentaires. La mère de famille a également reçu une pluie de soutien de la part des internautes, qui comprennent sa déception.

«La déception liée au sexe est bien réelle et cela ne signifie pas que nous n’aimons pas nos enfants», «J'ai trois fils que j'aime plus que la vie elle-même, mais la déception liée au sexe existe et c'est normal», «La déception liée au genre est tout à fait réelle ! Et en même temps, vous vous sentez extrêmement coupable de ressentir cela pour votre bébé. Cela rend les choses doublement difficiles», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

En revanche, certaines personnes se sont empressées de critiquer sa réaction, comme le démontre cette série de commentaires :

«Je n'ai pu avoir qu'un seul bébé. J'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir en avoir plus. Cela me rend triste», «Certaines personnes ne peuvent même pas avoir d’enfants», «Ne faites pas ça, votre fille verra cette vidéo un jour».

Dans une interview accordée à People, Kendra Evans est revenue sur sa réaction. Elle a décidé de partager sa gender reveal party pour expliquer que «la déception liée au genre devrait être plus normalisée».

«Nos sentiments sont valables en tant qu'êtres humains et la déception liée au genre devrait être davantage normalisée. On ne connaît pas la situation ou les sentiments de tout le monde, et ce n'est pas parce que quelqu'un est initialement déçu que bébé n'est pas aimé».

Aujourd’hui, la mère de famille ne peut pas imaginer sa vie sans sa quatrième fille.

