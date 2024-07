À 32 ans, cette modèle OnlyFans dévoile les critères aberrants que les hommes doivent remplir pour sortir avec elle

Alicia Davis, modèle australienne sur OnlyFans, a des critères très exigeants pour les hommes qu’elle rencontre. Ces derniers doivent notamment remplir un questionnaire similaire à un pré-entretien d’embauche pour espérer sortir avec elle.

Nouvelles vedettes numériques, les modèles OnlyFans suscitent bien souvent les convoitises. Sur la plateforme dédiée aux contenus explicites, Alicia Davis, connue sous le pseudo de @littlebrunettebaddie, a gagné des milliers d’euros et aussi beaucoup de fans. Nombreux sont les hommes qui espèrent avoir le privilège d’un rendez-vous avec elle ou même ne serait-ce que poser en photo avec la modèle OnlyFans.

Âgée de 32 ans, la modèle australienne, qui a été gardienne dans des prisons, s’est sentie obligée d’établir une liste de contrôle pour les hommes intéressés. La jeune femme est assez claire quant à ce qu’elle veut :

“J’ai eu de nombreuses expériences amoureuses insatisfaisantes, mais les bonnes et les mauvaises expériences ainsi que le développement personnel m’ont appris ce que je veux et ce que je ne veux pas, ce qui a façonné des critères aussi spécifiques”.

Crédit photo : Alicia Davis / Instagram

Elle a donc créé un véritable formulaire à remplir via Google Docs, semblable à un pré-entretien d’embauche :

“Cela garantit que je ne perds pas de temps avec les mauvaises personnes et que je suis traitée comme je l’attends et le mérite”.

Pour elle, c’est un moyen de faire un premier tri pour s’épargner de rencontrer des hommes qui ne savent pas ce qu’ils veulent. Ce formulaire contient une longue liste de critères très exigeants : la possession d’une voiture, être travailleur, être amusant, aimer voyager, être avant-gardiste et confiant, et aussi avoir des facilités dans la communication.

Une liste de critères insolites

Certains des critères sont en revanche beaucoup plus critiqués par les internautes, à l’instar de la taille minimale et maximale du membre de l'homme, exigée par Alicia. La jeune femme demande aussi à rencontrer quelqu’un qui accepterait de participer gratuitement à ses contenus OnlyFans, même seulement derrière la caméra. L’heureux élu devra accepter qu’elle fasse des vidéos avec d’autres partenaires.

Crédit photo : Alicia Davis / Instagram

Parmi les autres exigences, l’homme devra s’engager à un appel téléphonique par jour et trois SMS par jour maximum. Deux rendez-vous par semaine sont également exigés tandis qu’il vous faudra également quitter votre travail plus tôt pour faire ses courses quotidiennes à sa place. En bref, cela ressemble beaucoup plus à un job qu’à une vie de couple.

Si ces critères semblent assez farfelus, ils ont le mérite d'écrémer la liste des prétendants. Seulement voilà, Alicia Davis a tiré les leçons de ses relations précédentes avec des hommes qui n’acceptaient pas forcément son activité de créatrice de contenus pour adultes. Elle n’est pas prête à faire des compromis et cherche donc quelqu’un qui sera prêt à en faire pour elle.