Cette phrase fatidique serait l'arme ultime pour tourner un entretien d'embauche en votre faveur

Une experte en carrière a révélé quelle était la phrase indispensable à prononcer lors d’un entretien d’embauche afin de briller auprès des recruteurs.

L’entretien d’embauche est un exercice stressant pour de nombreux candidats. Même lorsqu’on est confiant par rapport à notre CV, nos compétences ou notre capacité à se vendre, on ne sait jamais sur quel type de recruteur on va tomber.

Dans un article publié sur CNBC, Erin McGoff, experte en carrière, livre les outils pour bien réussir son entretien d’embauche. Selon elle, une phrase fatidique permet de tourner l’entretien en votre faveur. Une phrase qui met en avant votre connaissance et votre motivation concernant la mission qui vous attend dans ce potentiel futur travail.

La phrase en question est assez simple : “Ce qui m’enthousiasme dans ce travail, c’est…”. Elle n’a l’air de rien prononcée comme ça mais l’experte en carrière affirme qu’elle permet de faire comprendre à votre interlocuteur que vous n’êtes pas dans une situation désespérée.

Crédit photo : iStock

Une phrase qui souligne votre intérêt professionnel

Cette expression met en lumière votre capacité et votre intérêt professionnel à accomplir cette mission, au-delà de l’aspect purement pécunier. Elle montre aussi que vous souhaitez vous intégrer parfaitement au collectif de travail. De plus, elle suggère aussi que vous avez réfléchi sciemment à vos objectifs et que vous savez ce qu’on attend de vous, signe que vous avez bien préparé votre entretien.

Bien évidemment, rien ne prouve que la prononciation de cette phrase vous garantit d’être recruté à 100% puisque l’entretien reste un échange humain, et donc assez aléatoire. Ainsi, l’experte en carrière soulève aussi d’autres éléments à connaitre pour mettre toutes les chances de votre côté.

Par exemple, il y a le fameux test de la machine à café. Si on vous propose souvent une boisson désaltérante lors de votre entretien, le recruteur peut s’attarder à votre attitude face à votre boisson, notamment en termes de propreté et de responsabilité. Si un candidat ne demande pas où poser sa tasse ou s’il doit la laver, ça peut révéler un manque de respect de l’environnement de travail.