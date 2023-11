Cette position est un grand risque pour la santé !

On ignore souvent à quel point la posture que l’on adopte peut jouer un rôle crucial sur notre santé. D’ailleurs, une position est à bannir.

Le saviez-vous ? Passer des heures dans une position en particulier peut avoir de nombreux effets néfastes sur notre santé. Comme le rapporte le média Huffington Post, la sédentarité est le mal du siècle. Avec l’ère du digital et du télé-travail qui se démocratise, de plus en plus de travailleurs restent toute la journée assis sur une chose. Et selon les experts, il n’y a rien de bon dans tout cela. Aussi fou que cela puisse paraître, plus on passe de temps à travailler assis sur une chaise, plus on a de chance de développer de la dégénérescence cognitive.

Selon une étude datant de septembre 2023 qui a établi des liens entre le temps passé sur une chaise et la dégénérescence cognitive, le fait de passer plus de dix heures chaque jour en position assise augmenterait les risques de démence. Pire encore, les chercheurs estiment qu’avoir une activité sportive ne peut compenser toutes les heures de sédentarité d’une journée.

D’après Maël Dec, chargé d’études pour l’observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (ONAPS), interrogé par le Huffington Post, les risques sont nombreux : “quel que soit le lieu où la manière, si on passe un temps prolongé avec une dépense énergétique proche du repos, les conséquences sont les mêmes”.



Crédit photo : iStock

Que faire pour y remédier ?

D’après le spécialiste, malgré les effets néfastes de la position assise devant un bureau, ce n’est pas le moment de se débarrasser de sa chaise : “Les ballons vont aider pour les troubles musculosquelettiques, en engageant les muscles de la ceinture abdominale. Les bureaux debout sont utiles aussi, puisqu’ils font un peu travailler les muscles des jambes. Mais ces positions sont vite inconfortables à tenir toute une journée de travail, et peuvent aussi déclencher des douleurs dans le dos.”

Pour rompre la sédentarité, il n’y a pas de secret, il faut se bouger : il faut rompre la sédentarité régulièrement en marchant un peu. On recommande de bouger une minute toutes les heures, ou cinq minutes toutes les deux heures - marcher, mettre son corps en mouvement… Pas seulement rester debout sans bouger.”

Vous êtes prevenus !