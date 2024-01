Cette vidéo d'un bébé, à peine né, qui lève la tête et regarde sa mère tendrement, fait fondre les internautes

Alerte mignonnerie ! Une courte vidéo a récemment fait chavirer le cœur des internautes et vous allez vite comprendre pourquoi.

Beaucoup de mamans vous le diront, donner la vie est une expérience unique car le lien indéfectible entre la mère et l'enfant se ressent très souvent instantanément.

Une courte vidéo illustrant cette interaction parfois si forte a récemment fait fondre la toile.

Intitulée « The Most Beautiful Moment in a Mothers'life » (« Le plus beau moment dans la vie d'une mère »), cette séquence (partagée l'été dernier sur les réseaux sociaux et autres plateformes) montre un nouveau-né lever la tête et regarder tendrement sa maman, dont le visage s'émerveille aussitôt.

Ce nourrisson d'à peine quelques heures regarde tendrement sa maman, dans une vidéo virale

Cet instant furtif, rempli d'amour et de tendresse, a été immortalisé dans une maternité quelques heures seulement après la naissance de l'enfant. Une scène magnifique qui démontre à merveille la relation fusionnelle et instantanée qui peut naître entre la mère et son bébé.

L'expression que l'on peut lire sur le visage du nourrisson a de quoi nous subjuguer, tant elle dévoile un moment intime de pur bonheur. L'image est à la fois magnifique et fascinante. Comment rester insensible devant cet échange de regards qui en dit long ?

Captivés par cette très belle vidéo devenue virale, beaucoup d'internautes ont fait part de leur émotion en expliquant qu'il s'agissait là d'un exemple typique, parmi tant d'autres, qui prouve que les nouveau-nés savent reconnaître leur maman, après avoir passé 9 mois dans leur ventre.

Difficile de leur donner tort.