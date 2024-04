Cette célèbre ville est la moins chère de France et elle se trouve à seulement 1 heure de la mer

Vous avez envie de déménager pour vous rapprocher de l’océan ? Bonne nouvelle : la ville la moins chère de France se trouve à seulement 1 heure du littoral.

Au cours de leur vie, de nombreuses personnes ont envie de déménager pour vivre dans un cadre plus attrayant, que ce soit à la campagne, dans une grande ville ou au bord de la mer. Si vous êtes dans ce dernier cas, nous avons une bonne nouvelle pour vous : la ville la moins chère de France se trouve à seulement 1 heure du littoral.

Pour parvenir à ce résultat, Le Parisien a dressé un classement des villes les plus chères et moins chères de France. Pour cela, les chercheurs ont analysé les données de 96 villes françaises en prenant en compte plusieurs critères comme le salaire moyen des habitants, le prix des transports (carburants et transports en commun), le prix du panier de courses, de l’immobilier, d’une place de cinéma, ainsi que le taux de la taxe foncière. En analysant ces données, chaque ville a reçu une note sur 20.

La ville la moins chère de France

D’après ce classement, les villes les moins chères de France sont les villes de taille moyenne comme Rodez (Aveyron), Laval (Mayenne) ou Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), où l’on observe une bonne qualité de vie.

À la première place du classement, on retrouve la ville de Niort, préfecture des Deux-Sèvres. Avec une note de 14,16/20, cette ville de près de 59 000 habitants se distingue par la gratuité de ses transports en commun, une mesure mise en place depuis 2017. En plus de cela, elle possède un beau patrimoine historique, de nombreux espaces verts et une vie culturelle et sportive dynamique.

Crédit photo : iStock

À ses côtés, on retrouve dans le top 10 les villes de Nevers (Nièvre), Belfort (Territoire de Belfort), Chaumont (Haute-Marne) ou encore Epinal (Vosges), qui ont toutes des prix bas dans l’immobilier.

Côté grandes villes, la moins chère de France est Nantes, qui se classe en 20ème position grâce à ses prix de l’immobilier et de l’essence abordables ainsi que ses tickets de caisse moins élevés grâce à la forte concurrence entre les enseignes. Les autres grandes villes de France sont situées en bas du classement puisqu’on retrouve Lyon à la 58ème place, Paris à la 77ème, Marseille à la 84ème et Montpellier à la 90ème place. Bien que les salaires des habitants soient plus élevés, ces villes sont particulièrement chères à cause du coût des courses, des transports, des loisirs et des logements.