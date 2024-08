Cette ville française a la meilleure qualité de vie au monde, vous ne devinerez jamais laquelle

Une étude économique a dévoilé son classement des villes ayant la meilleure qualité de vie. Et deux villes françaises se trouvent dans le top 10 dont l'une à la première place.

La meilleure qualité de vie se trouve en France ! C’est ce que nous révèle le classement annuel dressé par Oxford Economics, un site de prévision économique britannique. La plateforme a lancé son nouvel indice des villes mondiales, en analysant les 1 000 plus grandes métropoles du monde selon cinq catégories : l’économie, le capital humain, la qualité de vie, l’environnement et la gouvernance.

Concernant la qualité de vie, le site se base sur six indicateurs : l’égalité des revenus, le revenu par personne, le coût du logement, l’espérance de vie, la présence d’activités et de sites culturels, et enfin, la connexion Internet. Les villes en tête de ce classement ont tendance à être plus petites que les villes valorisées dans les catégories “économie” et “capital humain”.

Crédit photo : iStock

Par exemple, dans la catégorie “économie”, New York devance Los Angeles et San José, aux États-Unis. Il y a d’ailleurs sept villes américaines dans les huit premières places de ce classement où seule Londres s’immisce, quand Paris est 9ème. Dans la catégorie “capital humain”, Londres se place première du classement devant Tokyo (Japon) et Ryadh (Arabie Saoudite), quand Paris occupe la sixième place.

Grenoble, ville avec la meilleure qualité de vie au monde

Pour la qualité de vie, vous remarquerez vite que les plus grosses métropoles n’ont donc pas leur place dans le classement. Un top 10 où se situent deux villes françaises dont une à la première place : Grenoble ! Selon Oxford Economics, Grenoble obtient en effet le meilleur score grâce à de nombreux aspects qui ne nous viendraient pas forcément à l’esprit.

"Grenoble, en France, obtient les meilleurs résultats dans la catégorie de la qualité de vie, en raison de son égalité élevée des revenus et de la multitude de sites récréatifs et culturels par personne. Comme d’autres sur cette liste, la proximité de la ville avec les Alpes lui donne un cadre vierge pour les activités de loisirs en plein air, qu’elle associe à une variété de musées, de festivals et d’autres offres culturelles" (Oxford Economics)

Crédit photo : iStock

Grenoble devance Canberra, la capitale de l’Australie, et Berne, la capitale de la Suisse. Dans la suite du classement, on retrouve exclusivement des villes européennes : Bergen (Norvège), Bâle (Suisse), Luxembourg (Luxembourg), Reykjavik (Islande), Zurich (Suisse) et Gand (Belgique). Pour finir ce classement, une autre ville française est à l’honneur : Nantes.

Crédit photo : Oxford Economics

Selon Oxford Economics, ces villes ont tout simplement “donné la priorité à des politiques qui permettent à leurs habitants de s’épanouir et de maximiser leur bien-être”.

On suppose que même les Grenoblois n’étaient pas au courant.