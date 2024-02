Voici la «ville de rêve» où la vie est la plus agréable en France, selon une étude

La start-up française “Ville de rêve” a dévoilé son palmarès 2024 des meilleures villes françaises où vivre. Découvrez quelle commune a obtenu la première place.

Dans quelle commune française faut-il déménager pour avoir une bonne qualité de vie ? Pour répondre à cette question, la start-up française “Ville de rêve” a révélé un classement qui liste les meilleurs endroits où habiter en France.

Pour réaliser ce classement, le site a compilé des données de 35 000 communes françaises. De nombreux critères ont été pris en compte comme le dynamisme de la ville, la qualité de vie, les transports, l’éducation, le patrimoine, la santé, l’accès à la nature et le changement climatique. Chaque commune a reçu un score général, ce qui a permis de faire ce classement.

La meilleure ville de France

Selon cette étude, la meilleure ville française serait Villard-de-Lans, dans le Vercors. Située dans le sud-est de la France, cette commune a obtenu un score général de 90/100. Si cette ville est la mieux notée dans le pays, c’est pour ses nombreux points forts : les habitants ont facilement accès la nature et aux infrastructures sportives et de multiples animations sont organisées dans la commune. La santé est également au coeur des préoccupations puisque la qualité de l'eau et de l'air est bonne, la ville ne manque pas de médecins et l'espérance de vie est élevée. En plus de cela, cette commune fera partie des lieux où il fera bon vivre en 2050 malgré le changement climatique.

Crédit photo : iStock

À la suite de ce classement, on retrouve Gérardmer (Vosges) en deuxième position, suivie de Guérande (Loire-Atlantique), Thones (Haute-Savoie), Embrun (Hautes-Alpes), Saint-Pol-de-Léon (Finistère), Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Altantiques), Aime-la-Plagne -Savoie) et Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne).

Pour retrouver l'ensemble du classement et voir où est située votre commune, rendez-vous directement sur le site de Ville de rêve.