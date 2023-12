Chaque année, cette femme de 89 ans passe plusieurs jours à décorer son jardin pour Noël et ses voisins adorent !

Il n’y a pas d’âge pour célébrer la magie de Noël ! À 89 ans, Josette continue de décorer son jardin chaque année pour illuminer sa maison à l’approche des fêtes.

Les illuminations de Noël sont un spectacle magique pour les enfants comme les grands, et ce n’est pas Josette qui dira le contraire. À 89 ans, cette femme a toujours des étoiles dans les yeux à l’approche des fêtes de Noël. Elle continue même de participer à cette féérie puisque chaque année, elle décore le jardin de sa maison avec de multiples guirlandes.

Josette vit à Châteaugiron, près de Rennes. Chaque année, elle sort ses guirlandes lumineuses et ses décorations en tout genre pour embellir son jardin à l’approche des fêtes de Noël. Pendant plusieurs après-midis, l’octogénaire installe ses décorations toute seule.

Un jardin féérique

Ours blancs sur les fenêtres, sapins de Noël enneigés, un Père Noël grandeur nature, des guirlandes lumineuses… En hiver, le jardin de Josette se transforme en un lieu féérique et à la nuit tombée, tout s’illumine.

“Noël, c’est la plus belle fête de l’année, a confié Josette. Je vois toujours les petits de 5, 6 ans regarder le jardin quand ils sortent de l’école. Et puis je ne le fais pas, ils disent : “Il est où le Père Noël de la dame ?” J’installe mes décorations par tranche d’1h ou 1h30 et puis je m’arrête et je continue le lendemain. De toute façon, je n’arrive pas à rester assise sur une chaise donc ça m’occupe !”

Crédit photo : Le Journal de Vitré

Une installation qui occupe bien les après-midis de Josette et qui met des étoiles dans les yeux des habitants de la commune, pour le plus grand bonheur de l’octogénaire.