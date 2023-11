À Noël, avoir une belle déco et écolo, c'est possible ! Il suffit d'avoir un peu d'inspiration. Voici 15 idées de déco de Noël à faire soi-même avec de la récup !

Pour avoir une décoration originale sans dépenser un sou, il suffit de réaliser un de ces 15 DIY à réaliser avec de la récup. Quand arrivent les fêtes de fin d'année, tous les magasins vendent des tonnes de décorations de Noël. Certes, très jolies, mais aussi souvent très chères. Savez-vous que vous pouvez les réaliser chez vous avec de la récup ? Couronne de Noël, guirlande de boules, calendrier de l'avent fait maison... Il y en a pour tout le monde, petit et grand !

Inspirez-vous grâce à nos 15 décorations de Noël à réaliser soi-même avec de la récup.

1. DIY pour les enfants : personnages de Noël en récup

Comment réaliser un bonhomme de neige en récup avec ses enfants ? Crédit : IStock

Ce Père-Noël en récup n'est-il pas trop mignon ? Faites participer vos enfants ! Avec eux, créez ces petits bonhommes de Noël en récupérant des rouleaux de papier toilette vides. Rien de plus simple, avec des feuilles de papier coloré, du ruban, des pompons, et des feutres, donnez vie à ces adorables petites créatures. Une déco de Noël 100 % récup.

2. Un sapin de Noël revisité avec des oranges séchées

Mettez le sapin à l'honneur dans cette décoration originale. Crédit : IStock

Que dites-vous de cette déco plus qu'originale ? Voici comment réalisez des oranges séchées. Faites préchauffer le four à 75°C. Coupez 2 oranges en tranches fines. Déposez les fruits sur une grille allant au four. Enfournez pendant 2 heures. Retournez-les, et enfournez 2 heures supplémentaires. Les sortir et les laisser refroidir. Une fois prêtes, vous pouvez fabriquer un magnifique sapin de Noël pour décorer votre table du réveillon par exemple. Le plus de cette déco, elle diffuse une incroyable odeur parfumée !

3. Créez un mini-sapin de Noël en bois recyclé

Voici une décoration de Noël 100 % récup à réaliser à la maison. Crédit : IStock

Cette déco est une super idée pour tous les mordus de bricolage. Lors d'une balade en forêt, récupérez des morceaux de bois (en assez bon état) et réguliers. Poncez les extrémités. À l'aide d'une perceuse, créez des trous pour ensuite y insérer une tige en acier ou en fer. Vous n'avez plus qu'à ajouter des petits accessoires de Noël comme des boules et une étoile par exemple. Voilà comment habiller votre séjour d'un beau sapin en bois 100 % récup.

4. Décorations de Noël façon scandinave

Savez-vous comment on fabrique ces jolies décorations de Noël ? Crédit : IStock

Pour illuminer votre sapin, réalisez ces sublimes boules de Noël en origami. Une boule, un sapin ou une étoile, faites travailler votre imagination pour réaliser de belles décorations de Noël. Grâce à ce DIY illustré, l'origami n'aura plus de secrets pour vous.

DIY : Boules de Noël Origami. Source : Les fées Maison

5. La couronne de Noël revisitée avec des boules

Voici un DIY original pour faire une déco de Noël unique ! Crédit : IStock

Cette magnifique couronne de boules de Noël va faire des jaloux... Pour réaliser ce tuto, rien de plus simple. Prenez un cintre et enfilez les boules de votre choix. Il ne vous suffira que d'un cintre usé en fer pour réaliser ce DIY de Noël. Pour illuminer votre maison pendant les fêtes, cette couronne, ornée d'une guirlande de boules de Noël, sera absolument parfaite !

6. Une décoration de Noël naturelle à base de bois

Faire sa décoration de Noël n'est pas chose simple. Vous n'avez pas d'idée ? Crédit : IStock

Des branches de sapins, des pommes de pin, des morceaux de bois, voici le DIY parfait pour réaliser une belle décoration de Noël avec de la récup naturelle. Pour décorer votre chemin de table ou le meuble télé, composez cette belle décoration. En forêt, sélectionnez les plus beaux morceaux de bois, branches de sapins, pomme de pin... De retour à la maison, il ne vous reste plus qu'à faire briller vos talents créatifs. Sur un morceau de bois en plat et volumineux, disposez des rondins de bois, des branches, des épines de sapin et quelques pommes de pin. Pour la touche magique, ajoutez des bougies de taille et de forme différente. Le tour est joué !

7. Un tuto de Noël à faire avec des enfants : le sapin en boutons de récup

Que faire de ses vieux boutons de chemises ? Un sapin de Noël voyons ! Crédit : IStock

Un vieux bout de carton et quelques boutons qui traînent ? Voilà l'équipement parfait pour réaliser une belle décoration de Noël avec vos enfants. Parce que le sapin est l'emblème de Noël, pourquoi ne pas le mettre à l'honneur dans cette déco 100 % récup ? Ce sont vos enfants qui vont être contents. Pour ce faire, rien de plus simple, découpez un morceau de carton en forme de sapin (un triangle isocèle sera parfait). À l'aide d'un pistolet à glu, disposez les boutons qui font office de boules de Noël. Jouez avec les couleurs et les formes des boutons. De quoi décorer la chambre de vos enfants à Noël !

8. Suspendre des guirlandes d'oranges séchées

Voici une idée de décoration de Noël originale à créer avec de la récup. Crédit : IStock

Suspendre des oranges séchées dans votre maison, et pourquoi pas ? C'est un tuto farfelu que l'on vous propose pour décorer votre maison à Noël. À l'aide d'un bout de bâton, quelques fils, des oranges séchées et des feuilles de sapins, vous réaliserez une sublime décoration à suspendre dans votre cuisine par exemple.

9. Créer un calendrier de l'avent en récup

Ce calendrier de l'avent crée à base de rouleaux de papier toilette va plaire à vos enfants. Crédit : IStock

Quoi de plus satisfaisant que de créer soi-même le calendrier de l'avent à son enfant ? Pour éviter les dépenses à l'approche des fêtes, et oui il y en a bien assez avec les cadeaux, on vous propose de créer vous-même le fameux calendrier de l'avent. Récupérez 24 anciens rouleaux de papier toilette que vous disposez verticalement dans une boîte. Avant de recouvrir les trous d'un opercule chiffré, disposez des friandises, des jouets ou des petites surprises dans le calendrier !

10. La bouteille scintillante

Ce DIY de Noël va illuminer votre salon. Crédit : IStock

Insérer une guirlande lumineuse dans une vieille bouteille de vin propre. Ajoutez des fleurs ou des bougies autour, si vous le souhaitez. Cette décoration amène indéniablement la magie de Noël chez vous, sans dépenser un sou.

11. Une boule de Noël en forme de pomme de pin

Cette année, optez pour ces boules de Noël originales. Crédit : IStock

Récupérez de belles pommes de pin en forêt, et accrochez-les simplement à l'aide d'un fil dans votre sapin. Pour donner un effet hivernal, ajoutez de la neige artificielle.

12. Une décoration de Noël simple et festive

Pour une ambiance épurée dans votre maison, créez cette décoration avec du bois trouvé dehors. Crédit : IStock

Pour votre décoration cette année, misez sur une décoration minimaliste et 100 % récup. Dans un thème doré, créez un espace où se mêlent bougies, bois, décoration. Un pari réussi pour épater vos invités avec une décoration fabriquée en moins de 5 minutes.

13. DIY : créer des bocaux de Noël

Comment fabriquer des bocaux de Noël ? Crédit : IStock

Récupérez de vieux bocaux inutilisés. Au lieu de les laisser dépérir dans un placard, recyclez-les en créant une incroyable déco de Noël. Un peu de neige artificielle, des pommes de pin, des bougies et une belle composition festive viendront illuminer votre table de Noël.

14. La traditionnelle couronne de Noël à base de sapin

Impossible de passer à côté de l'emblématique couronne de Noël. Crédit : IStock

Il n'y a pas plus simple à réaliser ! Confectionnez la base de la couronne avec des branchages de bois. Continuez à créer la couronne en ajoutant des branches de sapins, des bâtons de cannelle, des rondelles d’orange séchées, des étoiles... Pour faire tenir le tout, un tube de colle fera l'affaire.

15. Un calendrier de l'avant XXL

Parmi les meilleures idées de DIY de Noël, le calendrier de l'avent bien sûr ! Crédit : IStock

Vous ne ferez pas meilleur cadeau à vos enfants... Un calendrier de l'avent personnalisé avec des surprises, des mots doux, des blagues ou des gourmandises ! La magie de Noël opère avec ce calendrier !