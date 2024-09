Un chirurgien cardiaque révèle les pires aliments qui empoisonnent notre corps et qu'il faut à tout prix éviter

Un chirurgien cardiaque vient de révéler les aliments qu'il faut absolument éviter pour ne pas s'empoisonner au quotidien.

Pour rester en bonne santé, il est vivement recommandé d'adopter une alimentation saine et équilibrée. On ne vous apprend rien.

Bien conscientes que certaines de leurs pratiques alimentaires sont nocives, de très nombreuses personnes savent se montrer raisonnables et consomment ces aliments et autres boissons à risques avec modération. D'autres, en revanche, ignorent tout ou presque des recommandations et conservent leurs très mauvaises habitudes, à leurs risques et périls. Et cela peut avoir de graves répercussions sur leur santé.

C'est pourquoi il est important d'informer le plus grand nombre et cela passe évidemment par de la prévention.

Sur TikTok, ce médecin alerte sur les dangers de certains aliments

Profitant de l'impact des réseaux sociaux, des médecins s'adressent désormais directement aux internautes pour les alerter sur certains dangers. En France, Jimmy Mohamed, qui officie aujourd'hui sur France Télévision, s'est fait connaître de la sorte.

Les aliments ultra-transformés

Aux États-Unis, de nombreux professionnels le font également, à commencer par Le Docteur Jerermy London, un célèbre chirurgien cardiaque basé en Géorgie, qui a l'habitude de distiller des conseils avisés à ses 406 000 abonnés sur TikTok. Et l'intéressé n'y va pas par quatre chemins lorsqu'il évoque les aliments les plus néfastes, lesquels proviennent essentiellement des fast-foods, selon lui.

Pour lui, c'est bien simple, la nourriture servie dans les établissements de restauration rapide est à peine comestible, car ces aliments sont ultra-transformés. Si les consommer ne représente pas un danger imminent, il est néanmoins vivement recommandé de ne pas en manger régulièrement.

Même chose pour les boissons gazeuses, qui demeurent incontournables dans les fast-foods. Selon le Dr London, qui considère que ces breuvages sont « de la mort en liquide », il ne faut tout simplement pas les boire. Pourquoi ? D'abord, car leur teneur en sucre est beaucoup trop haute et, ensuite, parce qu'elles contiennent des produits chimiques qui présentent potentiellement des risques pour la santé.

Les produits laitiers

Le Dr London précise par ailleurs que la consommation régulière de fromages et autres produits laitiers n'est pas non plus très saine.

« Nous sommes les seuls mammifères à boire du lait en dehors de la petite enfance et nous buvons des laits provenant d'une espèce différente. Pensez-y », rappelle-t-il ainsi, en préconisant aux internautes d'en consommer de moins en moins.

L'alcool

Enfin, Jeremy London évoque également les ravages des boissons alcoolisées sur l'organisme et rappelle que l'alcool est « absolument toxique pour chaque cellule de notre corps ». Il affirme ainsi que « même une consommation modérée ou occasionnelle » finirait par être mauvaise pour notre santé. Pour lui, renoncer à l'alcool ne peut être que bénéfique.