Elle gagne à la loterie et fait don de l'intégralité de son argent à des œuvres caritatives

Début septembre, une Américaine a remporté une somme importante à la loterie. Elle a décidé d’utiliser ses gains pour la bonne cause.

Un acte de générosité qui réchauffe le cœur.

Au début de ce mois de septembre 2025, Carrie Edwards, une habitante de Virginie (États-Unis), a vu sa vie changer du jour au lendemain.

Et pour cause : cette Américaine a raflé la coquette somme de 150 000 dollars (environ 125 000 euros) à la loterie, selon les informations de la chaîne locale WDTV, relayées par Ouest France.

Comme le précisent nos confrères, l’heureuse gagnante a choisi de distribuer la totalité de sa cagnotte pour la bonne cause.

Crédit Photo : Shutterstock

La bonne samaritaine a remporté le jackpot après avoir trouvé les cinq premiers numéros, ainsi que le numéro Powerball, lors du tirage du 8 septembre.

En principe, la joueuse était censée récolter le montant de 50 000 dollars (40 000 euros). Mais celle-ci a eu le réflexe de dépenser un dollar supplémentaire pour l’option « Power Play ». Résultat : elle a vu son prix tripler pour atteindre 150 000 dollars.

Elle divise son prix en trois pour une raison précise

Depuis, elle a récupéré son chèque et a divisé la somme en trois parties égales pour les distribuer à des associations.

Le premier don a été versé à AFTD (The Association for Frontotemporal Degeneration), une organisation qui soutient la recherche, l’éducation et les familles touchées par la démence.

Crédit Photo : Virginia Lottery

Carrie Edwards s’est tournée vers cet organisme pour honorer la mémoire de son défunt époux. Celui-ci souffrait en effet de cette maladie avant son décès.

« Cette cause est profondément personnelle. Je voulais que ce don mette en lumière les familles qui luttent contre cette maladie et les chercheurs qui travaillent dessus », confie la principale concernée.

Elle a aussi offert une part de ses gains à Shalom Farms, une ONG agricole et de justice alimentaire « œuvrant pour « un système alimentaire équitable à Richmond », ainsi qu’à la Navy-Marine Relief Society, qui fournit une aide financière, éducative et d’urgence aux militaires en service actif, aux vétérans et à leurs familles.

Crédit Photo : iStock

« Ces trois organisations représentent la guérison, le service et la communauté », explique Carrie Edwards.

Elle ajoute :